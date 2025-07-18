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經典賽／費仔、龍仔都想打中華隊！蔡其昌還到龍仔家作客

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒會長蔡其昌（右二）前往美國與台美混血球員龍（Jonathon Long，左二）會面，徵詢參加經典賽意願。圖／中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌（右二）前往美國與台美混血球員龍（Jonathon Long，左二）會面，徵詢參加經典賽意願。圖／中華職棒提供

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，徵詢三位台美混血球員參加經典賽中華隊意願，其中費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）都點頭，龍更是有高度意願，蔡其昌說：「他們都很期待。」

三位台美混血球員中，響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）向蔡其昌明確表態，自己唯一目標入選美國隊，基於尊重，也不希望將中華隊視為第二選項。

蔡其昌除了與卡洛爾會面，也在洛杉磯見到效力小熊隊3A的龍，第一次會面後甚至獲得龍的邀請，第二次到家裡作客，蔡其昌表示：「跟他的爸媽都有見到面，他跟家人都表達有強烈的參加意願，也謝謝我們去邀約。」

中華職棒會長蔡其昌（左二）前往美國與台美混血球員龍（Jonathon Long，右二）會面，徵詢參加經典賽意願。圖／中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌（左二）前往美國與台美混血球員龍（Jonathon Long，右二）會面，徵詢參加經典賽意願。圖／中華職棒提供

蔡其昌透露，龍的媽媽是台灣人，在台灣念國小念到三年級才出國，外公、外婆目前頻繁在台灣、美國兩地跑，對於台灣棒球運動發展有所了解，龍來過台灣多次，去過墾丁、高雄、台北，也很開心總教練曾豪駒有將龍選入國家隊的想法。

但目前龍加入的唯一變數是在球團，蔡其昌表示，小熊隊3A表達支持的想法，但如果龍被交易到其他球隊就會有變數，「他們也表達，除了這樣的變數以外，很期待能夠參加。」

至於費爾柴德則是原本約好去西雅圖碰面，但前一天費爾柴德親自聯繫，因家中有事臨時取消，對於會長遠道而來感到抱歉，蔡其昌表示：「但他也表明，對代表台灣參加經典賽有高度意願，希望聯盟跟經紀人持續保持聯繫。」

只不過因為沒親自見到費爾柴德，蔡其昌坦言，對於他加入國家隊是否有其他需要解決的問題，這方面比較難確定，只能透過經紀人了解，「但對話中感覺到有意願，有需要還是可以跟他視訊，或是跟經紀人見面聯絡。」

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費爾柴德 小熊隊 中華隊

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