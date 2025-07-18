經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額
為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員是拜會重點，蔡其昌今天分享這趟旅程，其中兩人參加意願頗高，但卡洛爾明年確定沒機會加入，未來會先聯繫、交流。
中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志在7月9日出發前往美國，與當地的陳偉殷會合後，一起拜訪旅美球員，同時徵詢卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）3位台美混血球員的披上中華隊戰袍的意願。
蔡其昌的拜會行程到昨天返台，今天立刻接受媒體訪問，透露費爾柴德、龍的回覆都非常正面，但卡洛爾目前全心放在加入美國隊，基於尊重，也希望將台灣放在第二順位，認為對台灣選手不公平。
響尾蛇隊的卡洛爾今天也表態希望參戰2026年世界棒球經典賽，但想穿上的是美國隊球衣，雖然尚未接獲徵詢，但如果要說個人意願，「我絕對會想加入。」
蔡其昌表示，此行有趁響尾蛇隊到聖地牙哥作客時，與卡洛爾會面，「他很明白表示，自己在美國出生、長大，現階段目標就是爭取加入美國隊，我們也給予祝福。」
蔡其昌也轉達卡洛爾想法，因為知道球員參加經典賽是個榮譽，在台灣也有很多選手想加入國家隊，「他不想因為自己的關係多佔了一個名額。」
蔡其昌也表示，有向卡洛爾提出邀約，未來有機會的話來台灣看看，「他很願意透過其他方式，例如學生棒球營，貢獻所學，最快希望明年、後年有機會邀請他來台灣作客，可以一起合作推動棒球的事情，也獲得他的首肯。」
至於如果卡洛爾沒有獲選美國隊是否仍有希望加入中華隊？蔡其昌也表示，閒聊之間有說到，「但他認為現階段只有進入美國隊這個目標，第二順位這件事對台灣、對台灣選手來說也不公平。」
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