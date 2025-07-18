中職／台灣體壇首見！ Threads攜手中職 明星賽專屬熱門主題期間限定

2025中華職棒明星對抗賽將於明日開打，為期兩天的賽事預計吸引8萬人次到場，不僅是棒球世界一大盛事，也將進軍社群平台，Threads首次聯手中華職棒，在明星賽期間，推出期間限定的「熱門主題」功能，隨時看到最新動態、即時加入最新賽況或場邊花絮的討論。

剛滿兩歲的Threads全球每月活躍使用人數已破3.5億，在台灣也成為近年球迷討論棒球的新園地，從去年中職明星賽開始，一路到重要的國際大賽，就有不少棒球迷透過Threads表達內心燃起的熱血與強烈悸動。

2025球季開賽後，中華職棒也常在社群上與球迷互動，熱情回應球迷的「敲碗」或「許願」，過去三個月，中華職棒的 Threads 帳號上最「夯」的串文，都幾乎被明星賽話題攻佔。

瀏覽量與互動數最高的串文，恰巧正是明星賽的宣傳影片，創下27.4萬瀏覽量與1.6萬次的互動數；瀏覽量與互動數次高的串文則是中華職棒宣布明星賽表演嘉賓名單，足見球迷對此次明星賽的期待程度。

瀏覽數第三高的為明星賽售票資訊和球員名單發布，互動數第三高的串文則是中華職棒新人球員選拔會，共有4200次的互動，也是唯一一篇與非明星賽相關內容的入榜串文。

因應明星賽熱潮，Threads攜手中華職棒，鼓勵球迷參與不同線上社群活動！其中，Threads專為中職推出期間限定的「熱門主題」功能，是台灣體壇運動賽事的第一次。

只要在Threads按下搜尋，就會自動跳出「熱門主題：CPBL球來就答」等中職明星賽相關的熱門串文，讓球迷輕鬆一覽明星賽賽況！到場的球迷可以即時分享官方鏡頭沒捕捉到的漏網資訊，沒搶到票的球迷也能一手掌握最新狀況。

Threads首次聯手中華職棒，在明星賽期間，推出期間限定的「熱門主題」功能。圖／Threads提供

眼尖的球迷或許已經發現，這個功能本周就浮現在Threads搜尋欄中，而即日起在Threads上發布串文，無論是在現場看球或透過轉播關注明星賽，使用「CPBL球來就答」的主題標籤，串文就有機會出現在Threads搜尋功能中「熱門話題」的最頂端，熱情分享想對明星賽想說的話。

中華職棒在台北大巨蛋現場，也將透過大螢幕發起話題例如「預測今年明星賽全壘打王」、「最喜歡的應援團成員」、「在荒島求生想帶哪位球員」等，鼓勵大家在Threads上開展討論與對話！

不想每次都要點搜尋欄才跳出「熱門主題」？更快速關注明星賽的方法在這邊！只要點入主題標籤「CPBL球來就答」或「中華職棒」等，就可啟用右上角的釘選功能，將相關串文一次收納到個人頁面，除了「推薦」、「追蹤中」外，再多出一項頁籤，讓球迷們不漏接明星賽動態。

從去年的國際賽到今年職棒正式開季，不少球員與教練也喜歡在社群平台上分享心境，而Threads也成為球團與球迷互動的重要管道，熱度一路延燒，進入中職下半球季也一樣火燙，而明星賽在新的期間限定功能加持下，期待讓更多人認識並愛上台灣棒球！

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