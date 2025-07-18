中職／統一獅7月底再度挑戰大巨蛋 3天都有超人力霸王見面會
統一獅與超人力霸王聯名主題日將在7月25到27日於台北大巨蛋登場，全台特攝迷、親子觀眾引頸期盼的超人力霸王，今年暑假強勢回歸，獅隊連續三天賽前特別規畫超人力霸王合影見面會活動，25日安排超人力霸王初代，26日安排超人力霸王梅比斯，而最後一天由超人力霸王捷德登場。
本次超人力霸王主題日將台北大巨蛋B2的515空間佈置成超人力霸王特區，當天也特別規畫各項不同闖關遊戲、情境拍照區，持當日賽事門票均可現場排隊同樂，也特別準備超人力霸王聯名系列L文件夾，限量贈送。
台北大巨蛋B2 515空間周五下午2點半開放，而周六、周日將於早上11點開放，歡迎球迷提早來到超人力霸王主日闖關、拍照，體驗各項遊戲樂趣，本系列活動為分散人流，也將提早開放B2 515空間遊戲專區，歡迎闔家一起到台北大巨蛋同樂。
獅隊今年共在大巨蛋進行6場主場賽事，首波為4月11到13日面對味全龍隊的3連戰，票房踢到鐵板，3場合計3萬3182人進場；7月24到27日將是本季最後一次例行賽在大巨蛋作東，有歷年打下11勝0敗的「超人力霸王」主題日加持，加上面對人氣球隊中信兄弟隊，挑戰翻轉前次冷清的票房。
超人力霸王合影見面會
活動時間：
7.25(五) 16:20 超人力霸王初代
7.26(六) 14:00 超人力霸王梅比斯
7.27(日) 14:00 超人力霸王捷德
活動地點：台北大巨蛋B2 515空間
參加辦法：凡於台北大巨蛋B2 「玩趣の倉庫」攤位，現場單筆消費萬代玩具代理超人力霸王商品達600元(含)以上，即可兌換超人力霸王合影券一張，每日數量有限，發完為止
注意事項：
✔ 玩趣の倉攤位營業時間週五14:30開始，週六、週日11:00開始
✔ 合影券每人每次消費限領一張，恕不開放累贈或分開結帳
✔ 合影券每張最多同時4人上台合影一張，恕不分開拍攝
✔ 請準時參加本次活動，逾時未參加者視同放棄，活動結束後不予以補拍
✔ 本活動僅限指定攤位銷售和兌換，恕不參與現場萊恩酷相關消費，請多見諒
✔ 若有未盡事宜，請依現場公告為主，主辦單位保留臨時異動活動之相關權益，造成不便請多見諒
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