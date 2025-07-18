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中職／林智勝引退巡迴首站斗六圓滿落幕 周末大巨蛋最後一次明星賽

聯合新聞網／ 綜合報導
林智勝。聯合報系資料照
林智勝。聯合報系資料照

2025年中華職棒明星賽將於明後兩天在台北大巨蛋進行，今年要引退的林智勝、胡金龍被中華隊總教練曾豪駒選進陣容，這兩人都是最後一次參加明星賽，16日是他最後一次在斗六球場以球員身分出賽。

今年只有15、16日兩天比賽在斗六球場進行，16日是徐若熙生涯第一次，同時是林智勝生涯最後一次在斗六球場出賽，湧進7331人進場，是2013年5月5日的7641人後，斗六球場再度破7000觀眾。

16日9局下林智勝上場代打，擊出本壘後方飛球遭接殺，不過仍獲得球迷們的歡呼。賽後球團安排他在場上發表感言，他回憶2006年隨La new熊隊在斗六打台灣大賽，更與全場球迷合唱應援曲。

林智勝生涯在斗六有2次經典時刻，2006年10月22日台灣大賽G2面對統一獅隊，8局下擊出帶有2分打點的追平二壘安打，La New熊最終直落四奪下隊史首冠。2013年5月5日，他在斗六敲出生涯第1000安，837場出賽是當時最快紀錄。

林智勝引退巡迴首站在斗六圓滿落幕，8月至9月將隨隊前往各球場進行引退巡迴。

味全龍本季各球場最後一場賽事日期：

澄清湖：8月3日（日）

台東：8月20日（三）

新莊：8月24日（日）

大巨蛋：9月7日（日）

桃園：9月16日（二）

洲際：9月21日（日）

台南：9月26日（五）

天母：9月28日（日）

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