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經典賽／表態了！卡洛爾渴望接電話 「想穿上美國隊球衣」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇台美混血球星卡洛爾。 美聯社
響尾蛇台美混血球星卡洛爾。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）表態希望參戰2026年世界棒球經典賽，但渴望穿上的球衣，毫無意外是美國隊，卡洛爾表示，「如果獲得徵詢，我絕對會想打，那是我一直渴望想做的事。」

卡洛爾為2023年國聯新人王，兩度入選明星賽，而美國隊選手陣容正在陸續一個個揭牌中，卡洛爾是否入列也備受關注；同時，母親為台灣人的他，也具有代表台灣參賽的資格，近日中職聯盟會長蔡其昌赴美接洽3位台美混血球星，卡洛爾也是其中一人。

卡洛爾接受美國媒體訪問時表態，如果美國隊打來詢問意願，自己絕對會非常樂意助拳，「能有機會代表美國，這會是任何身為棒球選手的人所能追求的最大榮耀之一。」

卡洛爾表示，自己目前尚未接獲徵詢，沒有任何事情正在進行中，但如果要說個人意願，「我絕對會想加入。」他也說，美國隊眾星雲集，「我希望自己能有機會擠到一個位置。」

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