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中職／陳金鋒肯定張育成好表現 坦言團隊攻擊不是做得很好
「國防部長」張育成生涯首次單場雙響砲，幫助富邦悍將隊在新莊「客場」以4：1擊敗統一獅隊，總教練陳金鋒賽後表示，張育成的表現非常好，但全隊在這場比賽可以做得更好。
悍將前5局和獅隊0：0僵持，面對林詔恩在第1、3、5局攻占得點圈，都打不回分數，5局上更遭雙殺，陳金鋒坦言攻擊不是做得很好，有些地方可以做得更好。
悍將今天出現10支安打，比獅隊多3支，靠張育成兩支全壘打破蛋；陳金鋒認為，打者有些球的攻擊位置不是很好，如何做到沒有安打也能搶到分數，還是要學習。
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