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中職／首次單場雙響砲在新莊「客場」 張育成：就讓球自然飛

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊張育成締造生涯首次單場雙響砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成締造生涯首次單場雙響砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天靠張育成生涯首次單場雙響砲，以4：1擊敗統一獅隊，他在賽後表示，重點就是積極出棒，不知結果會怎樣，每次打擊專注想打的位置，就算被投手吊到也要積極揮棒。

張育成6局上砲轟胡智爲，轟出左外野方向大號兩分砲，本季第5轟直接飛出場外，笑說：「剛好有風、飛得很遠，打到球心也飛得很高，就讓球自然飛。」

張育成7局上再轟江承峰，生涯兩年首次單場雙響砲卻在新莊「客場」出現，因為獅隊這次2連戰擔任主隊，兩場合計吸引20879人進場，單場觀眾都破萬。

他表示，氣氛很像客場，但球迷人數很多，很感謝大家進場，希望明星賽後繼續為悍將加油，多鼓勵隊上年輕球員，全隊都很努力。

悍將隊二壘手林岳谷昨天7局下發生兩次失誤，遭到球迷惡意攻擊，球團和他的經紀公司已經提告，張育成說：「第一時間鼓勵、激勵林岳谷，身為隊長一定要做，不管年紀還是經驗，球員都會發生失誤，大家一起撐起球隊。」

富邦悍將隊張育成（右）締造生涯首次單場雙響砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成（右）締造生涯首次單場雙響砲。圖／富邦悍將隊提供

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明星賽 張育成 富邦悍將

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