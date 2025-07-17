快訊

採血不等於抽血？台師大調查曝4大疑點待釐清

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／文慧真、安惠志solo韓國舞曲 UniGirls新韓援驚豔全場

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天結束新莊主場對富邦悍將隊2連戰，球團賽後指出，這兩場比賽5局中場都有安排女孩表演，除了昨天有Yuki和包子的星光女孩秀，今日更有UniGirls新韓援文慧真、安惠志Kpop solo秀，給予北部獅迷更特別的音樂和表演饗宴。

首先登場的是文慧真，懷舊舞曲集錦加上休閒打扮，讓球迷一秒回到復古韓曲時代，她表示，第一次在澄清湖表演是小虎隊的「青蘋果樂園」，這次也選擇韓國懷舊，「希望透過這次的機會讓球迷知道，如果沒有這些前輩，之後也不會有這些Kpop組曲，啦啦隊也無法表演Kpop，想透過這個機會告訴大家前輩們的重要性。」

上週六甫於澄清湖球場表演結束後，不到一個禮拜馬上銜接第二次表演，文慧真表示，當時表演結束，得知有機會可以在新莊表演，這幾天她也思考許多，最後選擇自己最擅長的曲風，但因為準備時間較短，過程非常緊張。

安惠志則選擇節奏感十足的韓風組曲，不僅有大張力舞蹈動作，過程也結合地板動作，讓球迷十分驚豔，紛紛舉起手機錄影。安惠志表示，球迷們都知道新莊棒球場有新莊大舞廳之稱，上次表演比較簡單，這次想讓球迷看到她也會跳一些比較帥氣性感與複雜的動作，所以在編舞上花費很大的心思。

第二次表演選擇自己最熟悉的風格，安惠志說：「我覺得今天表現得很棒，表演前後都有聽到球迷的喊聲和回饋，感覺他們也很投入在看表演。」雖然在表演前一度因雨勢導致場地較溼滑，但安惠志依然將自我狀態準備好，展現最佳狀態。文慧真原先擔心自己會跌倒，進而影響表現，不過整場表演她都十分投入，她非常開心，更提到有球迷在表演後送自製加油看板，她覺得非常窩心。

文慧真、安惠志近期在應援上逐漸跳出屬於她們的特色，應援團長York獨樹一幟的大張力動作也漸漸渲染到文慧真。文慧真表示，前幾場還是對應援曲出現的時機不太熟悉，不過因為有了這幾場的經驗，熟能生巧，慢慢放開跳應援。

因台南棒球場受到颱風影響，文慧真和安惠志因緣際會「解鎖」新莊棒球場應援舞台，安惠志說：「這兩天在應援的時候，我覺得燈光效果與乾冰都非常神奇，不過畢竟台南棒球場才是我們的主場，很期待去台南球場應援。」

這兩天在新莊球場迎來許多北部獅迷，文慧真表示，即使在北部，也有很多球迷進場為選手加油，和女孩一起應援，相信回到台南球場後，會有更多球迷一起進場AAOA。安惠志也謝謝球迷為她們加油，希望在之後能成為和球迷互動良好的啦啦隊。

UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供
UniGirls新韓援在新莊球造成很大轟動。圖／統一獅隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 富邦悍將 啦啦隊

延伸閱讀

中職／李東洺滿壘投手犯規 忘記告知主審開放式投球

中職／陳鏞基跑壘造成中度拉傷 保險起見下二軍休息

中職／悍將簽下4名新人 選秀會未獲指名的李斯特入列

經典賽／日本最擔心「投球計時器」 中職韓職皆超前部署

相關新聞

中職／張育成連轟胡智爲、江承峰 雙響砲包辦4分打點屠獅

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再度對決富邦悍將隊，雙方前5局都掛零，悍將一壘手張育成6局上轟出兩分砲，7局上又轟...

中職／文慧真、安惠志solo韓國舞曲 UniGirls新韓援驚豔全場

統一獅隊今天結束新莊主場對富邦悍將隊2連戰，球團賽後指出，這兩場比賽5局中場都有安排女孩表演，除了昨天有Yuki和包子的...

中職／林岳谷失誤遭惡意攻擊 悍將和經紀公司追究民、刑事責任

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場以3：6不敵統一獅隊，二壘手林岳谷7局下發生兩次失誤，賽後自責「讓大家失望了」，也呼籲球迷不要...

中職／陳金鋒肯定林岳谷守備 控制情緒面對下一球很重要

富邦悍將隊二壘手林岳谷，昨天對統一獅隊之戰7局下發生兩次失誤，造成悍將3：6輸球，總教練陳金鋒今天賽前談到此事，還是肯定...

棒球／應援曲「台灣尚勇」紅到國際 響徹日本高中棒球賽

中華職棒的應援曲再度在日本高中棒球賽場上發光發熱！7月13日於日本千葉縣舉行的「全國高中棒球選手權千葉大會」中…

日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，主投5局沒有失分，送出6次三振，最快球速達152公里，最後無關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。