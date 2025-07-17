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中職／張育成連轟胡智爲、江承峰 雙響砲包辦4分打點屠獅

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊張育成雙響砲攻下4分打點，成為贏球最大功臣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成雙響砲攻下4分打點，成為贏球最大功臣。圖／富邦悍將隊提供

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再度對決富邦悍將隊，雙方前5局都掛零，悍將一壘手張育成6局上轟出兩分砲，7局上又轟兩分砲，締造中職生涯首次單場雙響砲紀錄，終場以4：1擊敗獅隊，系列賽戰成平手。

兩隊昨天2連戰首戰吸引10132人進場，今天第2戰又湧進10747人，獅隊票房進帳超過500萬元，寫下平日比賽佳績。

悍將打線面對獅隊先發投手林詔恩，前5局出現4支安打、未得分，張育成6局上砲轟胡智爲，幫助悍將破蛋，7局上再轟江承峰，本季第5、6轟出爐，生涯累積16轟，包辦悍將所有打點，獲選單場MVP。

悍將洋投魔力藍先發6局，被揮出5支安打、未失分，優質表現奪下本季第5勝，第2任投手林栚呈7局下失1分，終場仍以3分之差保住勝果。

中職下半季賽事暫時休兵，19、20日在台北大巨蛋進行明星賽。

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張育成 中職

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