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中職／張育成生涯首次單場雙響砲 包辦悍將所有打點領先獅隊
富邦悍將隊一壘手張育成，今天在新莊棒球場火力大爆發，6、7局上連續轟出兩分砲，締造中職生涯首次單場雙響砲紀錄，幫助悍將打完7局以4：1領先統一獅隊。
張育成6局上砲轟胡智爲，幫助悍將破蛋，本季第5轟出爐，7局上再轟江承峰，本季第6轟、也是生涯第16轟，拉大成4分領先。
張育成去年加盟悍將，生涯首季出現10支全壘打，讓球迷印象較深是8月21日從台鋼雄鷹隊黃群的手中轟出再見3分砲，地點也是新莊球場，今天首次出現單場雙響砲。
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