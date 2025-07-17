中職／張育成生涯首次單場雙響砲 包辦悍將所有打點領先獅隊

富邦悍將隊一壘手張育成，今天在新莊棒球場火力大爆發，6、7局上連續轟出兩分砲，締造中職生涯首次單場雙響砲紀錄，幫助悍將打完7局以4：1領先統一獅隊。

張育成6局上砲轟胡智爲，幫助悍將破蛋，本季第5轟出爐，7局上再轟江承峰，本季第6轟、也是生涯第16轟，拉大成4分領先。

張育成去年加盟悍將，生涯首季出現10支全壘打，讓球迷印象較深是8月21日從台鋼雄鷹隊黃群的手中轟出再見3分砲，地點也是新莊球場，今天首次出現單場雙響砲。 富邦悍將隊張育成締造中職生涯首次單場雙響砲紀錄。圖／富邦悍將隊提供

商品推薦