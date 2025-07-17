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中職／李東洺滿壘投手犯規 忘記告知主審開放式投球

中央社／ 新北17日電
李東洺。富邦悍將提供
李東洺。富邦悍將提供

中職富邦悍將李東洺昨天滿壘時發生投手犯規、奉送1分，李東洺今天說明，是因為當下忘記告知主審要採取開放式投球，「一退腳就想說完蛋了。」他也提到，自己控球並不理想。

李東洺昨天先發對上統一獅隊，1局下因為2次保送、1支安打，面臨滿壘危機，結果發生投手犯規、奉送對手1分。總計李東洺昨天用106球主投5局，被敲出4支安打，出現4次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉2分，無關勝敗。

談到滿壘出現投手犯規，李東洺今天表示，「那個狀況我應該要先跟主審講說，我要用開放式投球才可以用，但我忘記我沒講了，當下我們是面臨滿壘，捕手上來跟我討論配球、心情，讓我放慢節奏，我們聊很久，就忘記講要用開放式投球。」

李東洺提到，「當下退腳時就覺得怪怪的，我好像沒有講，想說完蛋了。」根據棒球規則，若壘上有跑壘員時，投手的軸心腳與投手板平行接觸站立、自由腳在投手板前方時，將被認定欲以固定式姿勢投球，除非告知裁判員將以揮臂式姿勢進行投球。

至於昨天整體投球狀況，李東洺指出，因為是對上聯盟打擊最好的球隊，策略是希望可以投得更精準一點，不要有太多失投球，「但可能昨天我控球沒有很理想，整個心情起伏較大，一直丟保送。」

李東洺指出，如果想簡單一點，或許能把局數拉長，後面投手不用負擔這麼多局數，「這是我投完在反省的事情。」昨天獅隊在新莊棒球場擔任主場球隊，李東洺說：「因為統一來跟我們借主場，其實我是不想讓他們在這裡贏球，企圖心更強烈的感覺，比較不甘心一點。」

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棒球 李東洺

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