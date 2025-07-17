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中職／獅隊新莊主場人氣隊史最高 下周大巨蛋預售票再破4萬張
統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，對富邦悍將隊2連戰人氣十足，連續兩天觀眾破萬，平日比賽票房收入超過500萬元，讓球團員工相當振奮，下周末在台北大巨蛋對中信兄弟隊進行3連戰，預售票已經賣出4萬張，將會出現另一波高潮。
獅隊指出，這次在新莊球場2連戰，連續兩天進場觀眾都超過1萬人，寫下隊史在新莊球場擔任主隊最佳紀錄，下周大巨蛋對兄弟系列賽，推出年度人氣「超人力霸王」聯名主題日，目前門票預售狀況相當不錯。
大巨蛋下半季賽事將在22日展開，味全龍隊率先擔任主隊，對樂天桃猿隊進行2連戰，獅隊25到27日迎戰兄弟，超人力霸王主題曲原唱Voyager連續3天5局中場登台演唱，原汁原味的表演停受期待。
獅隊指出，下周對兄弟3連戰第2戰、26日預售票已達2萬張，另兩場都在1萬張左右，確定連續3場比賽進場觀眾達到5位數。
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