快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊新莊主場人氣隊史最高 下周大巨蛋預售票再破4萬張

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
統一獅隊寫下隊史在新莊球場擔任主隊票房最佳紀錄。圖／統一獅隊提供
統一獅隊寫下隊史在新莊球場擔任主隊票房最佳紀錄。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，對富邦悍將隊2連戰人氣十足，連續兩天觀眾破萬，平日比賽票房收入超過500萬元，讓球團員工相當振奮，下周末在台北大巨蛋對中信兄弟隊進行3連戰，預售票已經賣出4萬張，將會出現另一波高潮。

獅隊指出，這次在新莊球場2連戰，連續兩天進場觀眾都超過1萬人，寫下隊史在新莊球場擔任主隊最佳紀錄，下周大巨蛋對兄弟系列賽，推出年度人氣「超人力霸王」聯名主題日，目前門票預售狀況相當不錯。

大巨蛋下半季賽事將在22日展開，味全龍隊率先擔任主隊，對樂天桃猿隊進行2連戰，獅隊25到27日迎戰兄弟，超人力霸王主題曲原唱Voyager連續3天5局中場登台演唱，原汁原味的表演停受期待。

獅隊指出，下周對兄弟3連戰第2戰、26日預售票已達2萬張，另兩場都在1萬張左右，確定連續3場比賽進場觀眾達到5位數。

統一獅隊寫下隊史在新莊球場擔任主隊票房最佳紀錄，Uni-Girls人氣十足。圖／統一獅隊提供
統一獅隊寫下隊史在新莊球場擔任主隊票房最佳紀錄，Uni-Girls人氣十足。圖／統一獅隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一獅 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／陳鏞基跑壘造成中度拉傷 保險起見下二軍休息

中職／滿滿獅迷！林岳平想起新莊季後賽 蘇智傑3安自認不足

中職／新莊尚勇！蘇智傑3安猛打 悍將沾到「客場霉氣」

中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

相關新聞

中職／林岳谷失誤遭惡意攻擊 悍將和經紀公司追究民、刑事責任

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場以3：6不敵統一獅隊，二壘手林岳谷7局下發生兩次失誤，賽後自責「讓大家失望了」，也呼籲球迷不要...

中職／陳金鋒肯定林岳谷守備 控制情緒面對下一球很重要

富邦悍將隊二壘手林岳谷，昨天對統一獅隊之戰7局下發生兩次失誤，造成悍將3：6輸球，總教練陳金鋒今天賽前談到此事，還是肯定...

棒球／應援曲「台灣尚勇」紅到國際 響徹日本高中棒球賽

中華職棒的應援曲再度在日本高中棒球賽場上發光發熱！7月13日於日本千葉縣舉行的「全國高中棒球選手權千葉大會」中…

日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，主投5局沒有失分，送出6次三振，最快球速達152公里，最後無關...

中職／獅隊新莊主場人氣隊史最高 下周大巨蛋預售票再破4萬張

統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，對富邦悍將隊2連戰人氣十足，連續兩天觀眾破萬，平日比賽票房收入超過500萬元，讓球團員工相...

中職／陳鏞基跑壘造成中度拉傷 保險起見下二軍休息

中職統一獅42歲老將陳鏞基昨天因跑壘拉傷，今天被下放二軍，獅隊總教練林岳平表示，檢查結果算是中度拉傷，因為本週只剩今天1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。