中職／陳鏞基跑壘造成中度拉傷 保險起見下二軍休息
中職統一獅42歲老將陳鏞基昨天因跑壘拉傷，今天被下放二軍，獅隊總教練林岳平表示，檢查結果算是中度拉傷，因為本週只剩今天1場比賽，保守一點先讓陳鏞基離開一軍名單。
統一獅隊昨天在新莊棒球場與富邦悍將交手，陳鏞基在5局下擊出滾地球後，跑向一壘時拉傷大腿，隨後由林子豪代跑。獅隊總教練林岳平表示，今天將陳鏞基下放二軍，因為這週是明星賽週、今天是最後1場比賽，沒有拉人上一軍。
至於陳鏞基的傷勢，林岳平指出，照超音波檢查結果並沒有嚴重撕裂傷，目前有疼痛感，算是中度拉傷，「保守一點先離開名單，今天剩1場比賽，後面如何再看狀況，畢竟他的年紀比較大，恢復會比較慢一點。」
42歲的陳鏞基本季目前出賽32場，103打數敲出29支安打，包含3發全壘打，打擊率2成82。另外，昨天因為手腕不適沒有先發的陳傑憲，今天一樣從板凳出發，並繼續由昨天回歸一軍且有好表現的蘇智傑先發。
獅隊今天推出21歲左投林詔恩先發，林岳平提到，希望林詔恩可以一直在先發輪值出賽，投到足夠局數，「季初時他的體力有點下滑，加上常遇到下雨，輪值節奏不是那麼順，下半季會固定先發，多一點身體強度，看是不是能（單季）到達80局以上。」
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