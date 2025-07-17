聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將簽下4名新人 選秀會未獲指名的李斯特入列
富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場和統一獅隊交手，球團賽前指出，已向聯盟登錄球員，簽下今年選秀會未獲指名的投手李斯特、捕手楊笑虎、內野手蔡袁華辰為自主培訓選手。
另外，上半年以自行培訓球員身分加入悍將的投手王偉軒，在二軍表現亮眼，出賽9場合計9.1局投出11次三振、防禦率0，在選秀會第5輪被悍將挑中，今天完成談約，以合約所屬球員身分向聯盟登錄，合約相關細節將在選秀球員完成簽約後一併公布。
悍將與新秀投手王偉軒完成談約 另簽3自培球員
【中央社／17日】
中華職棒富邦悍將今天表示，與選秀會第5指名球員王偉軒完成談約，以合約所屬球員身分和聯盟進行登錄，另外簽下選秀會未獲指名的李斯特、楊笑虎、蔡袁華辰為自主培訓選手。
悍將在日前新人選拔會上選進10名新秀，其中第5輪選進的王偉軒原本就是悍將自行培訓選手，悍將球團今天表示，王偉軒在二軍表現亮眼，合計9場出賽，9.1局投球投出11次三振、防禦率0，今天已與王偉軒完成談約，以合約所屬球員身份和聯盟進行登錄。
至於合約相關細節，悍將球團表示，將待日後本屆選秀球員完成簽約後一併公布。
對於投手王偉軒，悍將副領隊林威助在選秀會當天曾表示，「目前我們一軍牛棚戰力比較欠缺，一開始看到他在社會隊成績，可能因為先發關係沒有那麼亮眼，但是進了富邦自培後，都讓他在後面（後援）丟，發現球速有提升、壓制力也滿好的。」
此外，悍將球團今天也宣布和聯盟進行球員登錄，簽下選秀會未獲指名的投手李斯特、捕手楊笑虎、內野手蔡袁華辰為自主培訓選手。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言