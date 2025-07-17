中職／獅隊新莊主場連兩戰觀眾破萬 瑟七被熱情球迷包圍

統一獅隊難得在新莊棒球場擔任主隊，對「地主」富邦悍將隊2連戰吸引大批球迷進場，昨天首戰湧進10132人觀戰，今天賽前兩小時，內野區座位已經全部賣完，確定再度破萬，球團評估應有機會締造滿場紀錄。

新莊球場滿場人數是11600人，本季只有兩場悍將主場賽事爆滿，昨天悍將、獅隊之戰是第6場觀眾破萬的比賽。

獅隊指出，北部獅迷本來就不少，加上去年世界12強棒球賽奪冠效應，確實對這兩場新莊主場比賽幫助很大，雖然平日比賽最貴票價只有600元、最便宜200元，這次2連戰票房收入確定超過500萬元。

新莊地區今天氣候悶熱，但賽前已有不少球迷聚集，售票口一開放就吸引人潮，還有球迷看到啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七經過，立刻上前簽名、合照，現場氣氛相當熱鬧。

獅隊員工透露，北部獅迷真的很熱情，這次2連戰雖是平日比賽，卻有這麼多人來捧場，熱度超過球團想像，真的很感謝所有獅迷。

統一獅隊啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七幫球迷簽名。記者藍宗標／攝影 統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，確定連續兩天觀眾破萬。記者藍宗標／攝影

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