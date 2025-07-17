快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊新莊主場連兩戰觀眾破萬 瑟七被熱情球迷包圍

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七幫球迷簽名。記者藍宗標／攝影
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七幫球迷簽名。記者藍宗標／攝影

統一獅隊難得在新莊棒球場擔任主隊，對「地主」富邦悍將隊2連戰吸引大批球迷進場，昨天首戰湧進10132人觀戰，今天賽前兩小時，內野區座位已經全部賣完，確定再度破萬，球團評估應有機會締造滿場紀錄。

新莊球場滿場人數是11600人，本季只有兩場悍將主場賽事爆滿，昨天悍將、獅隊之戰是第6場觀眾破萬的比賽。

獅隊指出，北部獅迷本來就不少，加上去年世界12強棒球賽奪冠效應，確實對這兩場新莊主場比賽幫助很大，雖然平日比賽最貴票價只有600元、最便宜200元，這次2連戰票房收入確定超過500萬元。

新莊地區今天氣候悶熱，但賽前已有不少球迷聚集，售票口一開放就吸引人潮，還有球迷看到啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七經過，立刻上前簽名、合照，現場氣氛相當熱鬧。

獅隊員工透露，北部獅迷真的很熱情，這次2連戰雖是平日比賽，卻有這麼多人來捧場，熱度超過球團想像，真的很感謝所有獅迷。

統一獅隊啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七幫球迷簽名。記者藍宗標／攝影
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七幫球迷簽名。記者藍宗標／攝影
統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，確定連續兩天觀眾破萬。記者藍宗標／攝影
統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，確定連續兩天觀眾破萬。記者藍宗標／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一獅 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

中職／陳金鋒肯定林岳谷守備 控制情緒面對下一球很重要

中職／林岳谷失誤遭惡意攻擊 悍將和經紀公司追究民、刑事責任

中職／林岳谷單局2致命失誤很自責 呼籲砲火勿波及女友

中職／UG解鎖新莊主場秀 Yuki、包子超強舞步驚艷球迷

相關新聞

中職／林岳谷失誤遭惡意攻擊 悍將和經紀公司追究民、刑事責任

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場以3：6不敵統一獅隊，二壘手林岳谷7局下發生兩次失誤，賽後自責「讓大家失望了」，也呼籲球迷不要...

中職／陳金鋒肯定林岳谷守備 控制情緒面對下一球很重要

富邦悍將隊二壘手林岳谷，昨天對統一獅隊之戰7局下發生兩次失誤，造成悍將3：6輸球，總教練陳金鋒今天賽前談到此事，還是肯定...

棒球／應援曲「台灣尚勇」紅到國際 響徹日本高中棒球賽

中華職棒的應援曲再度在日本高中棒球賽場上發光發熱！7月13日於日本千葉縣舉行的「全國高中棒球選手權千葉大會」中…

日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，主投5局沒有失分，送出6次三振，最快球速達152公里，最後無關...

中職／獅隊新莊主場人氣隊史最高 下周大巨蛋預售票再破4萬張

統一獅隊在新莊棒球場擔任主隊，對富邦悍將隊2連戰人氣十足，連續兩天觀眾破萬，平日比賽票房收入超過500萬元，讓球團員工相...

中職／陳鏞基跑壘造成中度拉傷 保險起見下二軍休息

中職統一獅42歲老將陳鏞基昨天因跑壘拉傷，今天被下放二軍，獅隊總教練林岳平表示，檢查結果算是中度拉傷，因為本週只剩今天1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。