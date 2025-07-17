聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅隊新莊主場連兩戰觀眾破萬 瑟七被熱情球迷包圍
統一獅隊難得在新莊棒球場擔任主隊，對「地主」富邦悍將隊2連戰吸引大批球迷進場，昨天首戰湧進10132人觀戰，今天賽前兩小時，內野區座位已經全部賣完，確定再度破萬，球團評估應有機會締造滿場紀錄。
新莊球場滿場人數是11600人，本季只有兩場悍將主場賽事爆滿，昨天悍將、獅隊之戰是第6場觀眾破萬的比賽。
獅隊指出，北部獅迷本來就不少，加上去年世界12強棒球賽奪冠效應，確實對這兩場新莊主場比賽幫助很大，雖然平日比賽最貴票價只有600元、最便宜200元，這次2連戰票房收入確定超過500萬元。
新莊地區今天氣候悶熱，但賽前已有不少球迷聚集，售票口一開放就吸引人潮，還有球迷看到啦啦隊Uni-Girls人氣成員瑟七經過，立刻上前簽名、合照，現場氣氛相當熱鬧。
獅隊員工透露，北部獅迷真的很熱情，這次2連戰雖是平日比賽，卻有這麼多人來捧場，熱度超過球團想像，真的很感謝所有獅迷。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言