棒球／應援曲「台灣尚勇」紅到國際 響徹日本高中棒球賽

中華職棒的應援曲再度在日本高中棒球賽場上發光發熱！7月13日於日本千葉縣舉行的「全國高中棒球選手權千葉大會」中，千葉黎明高中在第二回戰對上渉谷幕張高中時，其應援團場邊演奏了來自中華職棒統一獅隊的經典應援曲《統一尚勇（台灣尚勇）》，引發台、日球迷熱烈討論，讓這首被譽為「台灣棒球國歌」的應援曲響徹國際賽場。

當天比賽中，千葉黎明高中應援團規模龐大，不僅有樂隊、啦啦隊，還有上百人齊聲應援。在千葉黎明進攻時，場邊奏起《台灣尚勇》，熟悉的旋律立刻吸引許多台灣網友關注。影片被上傳至社群平台後，留言區充滿來自台灣球迷的感動與驕傲，紛紛表示「很高興能在日本球場聽到台灣尚勇」，也希望這首歌能帶給球隊好運。

這場比賽中，千葉黎明氣勢如虹，首局就攻下6分，最終在第6局以10比0提前扣倒對手，順利晉級第三回戰。許多日本網友也解釋這首歌的背景，指出《台灣尚勇》源自中華職棒統一獅隊的應援曲《統一尚勇》，後來也成為中華隊在國際賽中的經典應援曲，具有強烈的鼓舞力與情感共鳴。

事實上，這並非中職應援曲首次登上日本高中賽場。早在去年，大阪府履正社高校就在賽事中使用中信兄弟球員陳子豪的應援曲《炸裂》，也引起熱烈關注。如今《台灣尚勇》再度被採用，不僅展現台灣應援文化的獨特魅力，更被認為是一次成功的台灣文化輸出。

根據日本當地網友表示，千葉黎明高中對棒球賽事極為投入，應援團的多元化與創意一向是其特色之一。此次選用《台灣尚勇》作為應援曲，還特別改編歌詞以符合學校特色，預料將成為該校正式應援曲之一。

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