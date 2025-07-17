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中職／陳金鋒肯定林岳谷守備 控制情緒面對下一球很重要
富邦悍將隊二壘手林岳谷，昨天對統一獅隊之戰7局下發生兩次失誤，造成悍將3：6輸球，總教練陳金鋒今天賽前談到此事，還是肯定林岳谷的守備表現，認為他對球隊幫助很大。
林岳谷昨天賽後遭許多球迷惡意攻擊，悍將球團和他的經紀公司已經決定提告，追究民、刑事責任。
陳金鋒表示，林岳谷表現很好，幫助球隊守下很多分，「失誤一定會有，發生後如何穩定下來才是重點。」
林岳谷本季出賽33場，在163次守備機會只出現兩次失誤，也就是昨天賽前未有瑕疵，悍將今天再戰獅隊，上場機會不受影響。
陳金鋒認為，球員發生失誤後，控制情緒面對下一球很重要，一定要做好守備，畢竟比賽還在進行中，必須保持穩定。
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