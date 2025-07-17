經典賽／日本最擔心「投球計時器」 中職韓職皆超前部署

2026年世界棒球經典賽（WBC）已進入倒數階段，日本國家隊「侍JAPAN」總教練井端弘和已啟動備戰計畫，並針對訓練與球員選拔展開佈局。其中，令他最憂心的並非陣容安排或攻守實力，而是全隊如何因應WBC將採用的「投球計時制」。

這項制度將成為日本隊備戰過程中的關鍵挑戰。投球計時制自2023年起在MLB實施，規定投手在無人壘時需於15秒內投球，有跑者則限18秒，違規將直接記壞球。韓職與中職已全面導入此制度，日本職棒則尚未實施，恐使代表隊選手在國際賽事中陷入不利。

WBC為大聯盟主辦，將比照辦理實施投球計時器。 美聯社

井端表示，代表隊將自今年11月起，透過強化比賽與集訓讓選手盡早熟悉這項規則，避免在WBC正賽中因制度不熟而落入劣勢。近期井端已開始密集觀察選手狀況，日前便現身福岡巨蛋，與打擊教練松田宣浩一同視察比賽。

井端也透露，他近日與前任總教練小久保裕紀進行約40分鐘交流，針對WBC備戰流程與計時制度的因應策略進行討論。除了戰力整合，井端特別強調，將透過模擬實戰與心理建設協助選手進入備戰狀態，確保球隊在面對台灣、韓國等亞洲勁敵時，能保持節奏與水準。

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