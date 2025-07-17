日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，主投5局沒有失分，送出6次三振，最快球速達152公里，最後無關勝敗，火腿隊二軍以0比5不敵養樂多二軍。

孫易磊今天先發對上養樂多隊二軍，前2局雖然分別出現四壞球與觸身球各1次，不過都飆出三振，沒有失分；第3、4局孫易磊演出6上6下，5局上被敲出一壘安打後，送出三振再讓下一棒擊出滾地球出局，最後壘上跑者盜壘失敗。

總計孫易磊用73球主投5局，僅被擊出1支安打，飆出6次三振，出現四壞球、觸身球保送各1次，沒有失分，本季目前在二軍出賽11場，防禦率1.90。

孫易磊退場時雙方都還維持0比0平手，不過7局上養樂多隊二軍展開攻勢，北村惠吾、西村瑠伊斗、濱田太貴接連敲出安打，攻下2分，9局上再得3分，終場火腿隊二軍以0比5不敵養樂多隊二軍。

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