聽新聞
0:00 / 0:00
日職／孫易磊二軍先發5局無失分 飆速152公里送出6K
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，主投5局沒有失分，送出6次三振，最快球速達152公里，最後無關勝敗，火腿隊二軍以0比5不敵養樂多二軍。
孫易磊今天先發對上養樂多隊二軍，前2局雖然分別出現四壞球與觸身球各1次，不過都飆出三振，沒有失分；第3、4局孫易磊演出6上6下，5局上被敲出一壘安打後，送出三振再讓下一棒擊出滾地球出局，最後壘上跑者盜壘失敗。
總計孫易磊用73球主投5局，僅被擊出1支安打，飆出6次三振，出現四壞球、觸身球保送各1次，沒有失分，本季目前在二軍出賽11場，防禦率1.90。
孫易磊退場時雙方都還維持0比0平手，不過7局上養樂多隊二軍展開攻勢，北村惠吾、西村瑠伊斗、濱田太貴接連敲出安打，攻下2分，9局上再得3分，終場火腿隊二軍以0比5不敵養樂多隊二軍。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言