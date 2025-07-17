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中職／林岳谷失誤遭惡意攻擊 悍將和經紀公司追究民、刑事責任

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊內野手林岳谷。本報資料照
富邦悍將隊內野手林岳谷。本報資料照

富邦悍將隊昨天在新莊棒球場以3：6不敵統一獅隊，二壘手林岳谷7局下發生兩次失誤，賽後自責「讓大家失望了」，也呼籲球迷不要攻擊他的伴侶；悍將球團、林岳谷的經紀公司「英沃克運動經紀」今天共同發表聲明，已委請律師完成相關證據的蒐集，即刻追究民、刑事責任，絕不寬貸。

這份聲明全文如下：

一、近日有特定人士透過社群媒體平台，以私訊方式對林岳谷選手進行惡意不實之指控，影射其有違職業道德之行為，並對其本人及親友為攻擊性、脅迫性之言論，此等行為已嚴重侵害林岳谷選手之名譽權，並對其個人及家庭構成嚴重威脅。

　​

二、林岳谷選手於賽場上兢兢業業爭取團隊榮譽，任何影射比賽公正性之不實言論，不僅詆毀選手個人聲譽，亦是對整體職業運動環境的莫大傷害。針對特定人士所為之不法行徑，英沃克運動經紀與富邦悍將球團現已委請律師完成相關證據之蒐集，並即刻追究其民、刑事責任，絕不寬貸！

　​

三、臺灣職業棒球的健全發展，有賴球迷朋友的理性支持與督促。敬請支持林岳谷選手的球迷朋友一同維護良好的觀賽與網路互動環境，給予選手應有之尊重與鼓勵。英沃克運動經紀與富邦悍將球團也將持續作為選手最堅實的後盾，竭力捍衛其應有權益與人身安全。

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沃克 棒球 富邦悍將

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