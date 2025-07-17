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中職／樂天三本柱變身韓食老闆娘 河智媛力推「花枝丸」套餐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供

樂天三本柱」在大巨蛋開店倒數！河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在中華職棒明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」，三人將近距離招呼球迷，展現與舞台上截然不同的魅力。

禹洙漢表示：「因為是第一次開快閃店，所以很緊張。」但一想到能親手為粉絲準備餐點，她興奮地說：「就覺得非常期待！」

本次快閃店主打三人家鄉風味的「HASUBEEN 套餐組」，每份售價999元，內容包含韓式炸雞年糕餐、花枝丸、河智媛親手繪製的客製碗、專屬餐具組，以及印有三人肖像的限定提袋，兼具美味與收藏價值。

凡購買餐盒即贈隨機小卡一張（共六款），每日還有限量50個的「三本柱大頭照磁鐵夾」隨袋附贈。同時可憑發票參加「RAKUTEN GIRLS icash 全套組」抽獎活動，每天送出一套，驚喜連連不間斷。

除了餐點，「樂天三本柱」也親自參與聯名T-shirt的設計，融合時尚與個人風格。單件售價980元，另推出每日限量30組的「親簽T-shirt 三件套組」，組合價2900元。背面則以Q版插畫人物呈現三人形象，尺寸提供M、XL、3XL三款。

活動全程採現場實體販售，數量有限。每人每次限購兩組餐盒，還可加購限量T-shirt 商品。所有餐食由「饗食天堂」協力製作，品質與美味雙重保證。

「樂天三本柱」對於首次開店可說是熱情滿滿，廉世彬笑說：「如果大家願意捧場，到時候球迷很多需要排隊的話，會想要出來當糾察隊的角色，請大家乖乖排隊。」從舞台走進櫃檯，三位女孩將以全新身分與粉絲相見，打造最甜又最香的夏日限定回憶。

「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供
「樂天三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢將於7月19日與20日在明星賽現場，推出限定快閃韓食店「好厝邊 HASUBEEN」。圖／樂天桃猿隊提供

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