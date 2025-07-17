日職／沒起色！前塞揚強投鮑爾先發5連敗 並列央聯敗投榜第2
效力橫濱DeNA灣星隊的前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），昨晚在對戰廣島鯉魚隊的比賽中先發6局失4分，最終球隊以3：4吞敗，他吞下並列央聯第2多的8敗，且個人已苦吞先發5連敗。
橫濱監督三浦大輔坦言：「雖然他有進步，但還差那麼一點。」比賽過程中，鮑爾在首局就出現暴投失分，三局再遭安打串連失掉2分，六局更被洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）轟出陽春砲。
總計鮑爾全場共用111球，被敲6安，投出5K、2次保送與1次觸身球，他賽後表示：「我覺得有投出不錯的球，但結果不理想，滿遺憾的。」
現年34歲的鮑爾今年重返橫濱簽下1年600萬美元的合約，然而本季表現不穩，6月底還一度被降至二軍調整。
日媒指出，鮑爾自6月6日後便未再奪勝，狀態起伏明顯，目前累積17場先發取得4勝8敗，防禦率4.17，112.1局投球中送出102K，被打擊率0.259，每局被上壘率1.31。
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