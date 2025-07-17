中職／味全龍26、27親子日 香蕉哥哥、草莓姐姐攜手現身

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聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供
味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供

味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」，活動內容涵蓋超萌入場贈品、親子界超人氣嘉賓、寵物專屬套票、主題互動體驗區與繪本驚喜加購，全場打造大小朋友與毛孩都能同歡的棒球樂園。

球迷最期待的贈品部分，今年親子日推出Q版球員系列應援品，凡購票入場即可獲得「球員Q版貼紙」，周六、周日各推出一款；此外還有「球員Q版扇子」共8款設計，活動期間隨機發送，數量有限，送完為止。

場邊活動方面，今年親子日迎來兒童界超人氣嘉賓！26日有柳丁哥哥與天竺鼠姐姐，27日則由香蕉哥哥與草莓姐姐登場，為小朋友帶來多首經典歌曲，與全新授權「卡加布列島」大合唱，哥哥姐姐們也將於賽事第4與第5局中段上場應援，陪孩子一起熱情打氣。

味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供
味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供

今年活動由Roborock 石頭科技冠名合作，現場與味全龍共同打造互動體驗區，包含沙畫體驗、親子拍照牆、家庭打卡點與毛孩放電區，讓家長、小朋友與毛寶貝都能找到專屬的歡樂角落，更能搶先體驗石頭科技最新智慧清潔產品。

兩天活動期間更推出寵物專屬套票：「貓咪與毛寶貝派對套票」每日限量44組、「汪汪派對套票」每日限量100組，每組售價1000元，與毛孩一起創造難忘觀賽回憶，同時官方商店也將推出寵物相關新品。

另外，味全龍精心為小小龍迷設計的互動繪本《WOW！全壘打囉！》也已開放限量加購！這本充滿立體機關與聲音特效的夢想繪本，透過色彩與故事讓孩子深入棒球世界，原價750元，凡購買26日、27活動期間門票，即享優惠加購價699元，每日限量1200本。

味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供
味全龍將於7月26日、27日在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」。圖／味全龍隊提供

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棒球 味全龍

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