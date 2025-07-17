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中職／林岳谷單局2致命失誤很自責 呼籲砲火勿波及女友
富邦悍將隊昨日遭到統一獅隊逆轉，以3：6吞下敗仗，比賽關鍵出現在七局下，悍將二壘手林岳谷單局發生2次致命失誤，讓獅隊灌進4分。林岳谷賽後在threads自責寫道：「對不起今天讓大家失望了」，同時也在留言區呼籲球迷不要攻擊自己的伴侶。
悍將打完前6局原以3：2領先，不過林岳谷先是在1出局的情況下發生接球失誤，滿壘情況又出現暴傳，獅隊也把握機會逆轉比賽。中繼上陣卻吞敗的李吳永勤0.1局失3分，接替的洋投富藍戈0.2局失1分，都是非自責分。
林岳谷賽後在threads道歉，但也希望球迷的砲火不要波及身邊的人，「抱歉我的表現讓你們失望，但你們可以針對我罵就好了，請不要用不當的言詞辱罵我的另一半，她並沒有做錯事。謝謝」
而留言區出現許多球員與隊友留言鼓勵，同隊的林旺熙、蕭憶銘與陳愷佑都現身留言區安撫林岳谷，樂天桃猿隊的左投林子崴也po了一張林岳谷先前奪下單場MVP的照片來鼓勵昔日穀保家商的同窗。
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