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棒球／大谷能參賽了！大聯盟主席：球員打奧運可行

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
MLB主席曼弗瑞透露讓大聯盟球員打奧運是可行的。 路透
MLB主席曼弗瑞透露讓大聯盟球員打奧運是可行的。 路透

二○二八年洛杉磯奧運棒球賽的賽程已出爐，美國職棒大聯盟主席曼弗瑞透露，到時拉長明星周的休兵日，就可以兼顧明星賽、奧運、例行賽，「這是可行的」。

世界棒壘球總會前天公布奧運賽程，棒球將在洛杉磯的道奇球場進行，從七月十五日打到廿日，六隊先分成兩組進行循環賽，接著進行交叉對戰、四強賽到最終決賽。

過去因奧運賽事與美職賽程重疊，大聯盟限制只有四十人名單外球員才能參加，不過這次在棒球發源地美國舉行，少了球員適應時差、移動所需時間，大聯盟放行機會提高，大谷翔平賈吉哈波等球星也都表態有意參加奧運。

曼弗瑞指出，奧運是否開放全部球員參與，仍須經過各球團同意，但賽程安排不是不可能，「明星賽可以照常舉行，然後安排一次較長的休息時間，同時不影響打滿一六二場比賽，賽程也不會拖到十一月中旬」。

球員工會也開始與球員討論可行性，工會主席克拉克指出，不少球員有高度參與意願，也要考慮對未參加球員的影響，在賽程、後勤、保險等方向都需要盡早討論，找到對棒球發展最有利的方案。

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賈吉 大谷翔平 哈波

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