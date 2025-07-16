中職／UG解鎖新莊主場秀 Yuki、包子超強舞步驚艷球迷

統一獅本賽季星光女孩秀廣受好評，今日由啦啦隊UniGirls的Yuki搭配包子，因緣際會來到新莊棒球場表演，面對陌生舞台，Yuki與包子展現其專業能力，風格不同的舞步依舊驚艷球迷。

今天首先登場的是包子的「Like bao」，韓國組曲加上力道十足的舞蹈，帶給球迷最特別的包子，緊接著是Yuki的「Tomboy」，較於柔和的音樂搭配力與美結合的舞蹈，還有許多地板動作。

原訂於6月中就能完成的表演，因為天氣因素延期一個月，包子表示，對她而言就是多緊張一個月，但她也認為能有更多的時間將表演準備得更細、更好，「我本身就比較容易緊張，這個月反倒是給我時間可以緩衝心情。」Yuki同樣有類似的心情，也補充她因為星光女孩秀去染了兩次頭髮。

因為台南球場整修關係，此次星光女孩秀因緣際會至新莊球場舉辦，包子說：「我覺得蠻奇妙的，但也覺得有點不安，還是有種來別人家作客的感覺，比較沒有那麼熟悉，不過是個特別的體驗。」

Yuki則說：「雖然這邊硬體很好，但我自己私心比較想在台南球場表演，畢竟那是我們的家，而且有些南部球迷沒辦法上來看表演，稍微有點難過與可惜。」

包子和Yuki今日表演風格都富有屬於自己的特色，包子表示，因為她平常跳舞比較沒有張力，想要透過這次的表演讓球迷看看不一樣的包子，所以這次挑選較強烈的曲風，讓動作更有張力。

包子在表演結束後也收到許多球迷的鼓勵，「大家看到我都會比個讚，他們都知道我容易緊張，所以過程中我都能收到鼓勵我的訊號，讓我感到安心與溫馨。」

Yuki首次個人表演，選擇表演自己比較擅長的表演風格，搭配許多酷帥的舞蹈動作，給予球迷不同的表演享受，「從準備到表演完差不多一個月，去教室練了大概五、六次。」

Yuki也說：「畢竟我是第一次自己跳，我其實蠻緊張，在上場前，其實我的手跟腳都在抖，其實我對這次的表現沒有到很滿意，如果還有機會，我相信我能表現更好。」 統一獅本賽季星光女孩秀，Yuki與包子意外解鎖新莊棒球場表演，風格不同的舞步依舊驚艷球迷。圖／統一獅隊提供 統一獅本賽季星光女孩秀，Yuki與包子意外解鎖新莊棒球場表演，風格不同的舞步依舊驚艷球迷。圖／統一獅隊提供 統一獅本賽季星光女孩秀，Yuki與包子意外解鎖新莊棒球場表演，風格不同的舞步依舊驚艷球迷。圖／統一獅隊提供 統一獅本賽季星光女孩秀，Yuki與包子（圖）意外解鎖新莊棒球場表演，風格不同的舞步依舊驚艷球迷。圖／統一獅隊提供

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