中職／徐若熙300K寫土投3最速 龍後段遭雄鷹狠啄兩口
味全龍隊先發投手徐若熙雖然繳出5局失2分的不俗成績，也締造中職本土投手最速300K紀錄，但龍隊在比賽後段被台鋼雄鷹狠狠啄了兩口，以3：9輸球終止2連勝；雄鷹用15支安打包含顏郁軒的全壘打，終止2連敗。
徐若熙今天在2局上對郭阜林投出的三振，是個人生涯第300次三振，只花了256.1局、1020打席、4030球，寫下本土投手最快局數、打席數、球數達成300K紀錄，中職史上也僅次於凱撒的243.1局、981打席、3772球。
只不過前2局投出6上6下的徐若熙，在3局上單局被敲4支安打，丟掉2分讓比賽回到平手，最終投完5局退場，被敲6支安打、丟掉2分，總計4次三振。
第7局兩隊又各得1分，然而8局上雄鷹靠著高聖恩二壘安打敲回超前分，王博玄又敲出2分打點安打擴大領先；9局上顏郁軒又是一發三分砲，澆熄龍隊反撲希望。
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