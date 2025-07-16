中職／陳俊秀猛打、打線7分夠用 兄弟驚濤駭浪中終止2連敗

昨天先攻下5分還輸球，中信兄弟今天沒讓快到手的勝利再溜走，7：0的領先雖然在7局下被突破，但最終仍以7：4擊敗樂天桃猿隊、終結2連敗。

兄弟在2局上靠曾頌恩的滾地推進先馳得點，3局上猿隊先發投手陳克羿連續3次四壞開局，兄弟陳俊秀、許基宏連續2支安打進帳2分打點，1出局後岳東華的保送又擠回1分。

4局上陳俊秀的二壘安打敲回團隊第5分，6局上又是陳俊秀的滾地推進打回1分後，許基宏適時安打讓比數來到7：0領先。

兄弟在驚濤駭浪中守成，猿隊7局下在黃博多退場後，從接手的鄭凱文手中敲出5支安打，期間只有2個出局數，單局灌進3分；9局下王凱程接手後又是觸身球、安打危機開局，連抓2出局後被林智平敲出安打丟掉1分，好在仍守住勝利。

兄弟先發投手黃博多6局雖被敲出8支安打，但沒有失分，拿下本季第8勝；陳俊秀則是5打數3安打的猛打賞演出，其中2支二壘安打，有3分打點。 中信兄弟隊先發投手黃博多。圖／中信兄弟隊

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