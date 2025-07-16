中職／滿滿獅迷！林岳平想起新莊季後賽 蘇智傑3安自認不足

統一獅隊今天借用新莊當主場，靠著蘇智傑單場3安猛打，以6：3擊敗原本在此當主場的富邦悍將隊，熱情獅迷湧入寫下平日破萬票房，獅隊總教練林岳平感受到猶如過去在新莊的季後賽氣氛。

獅隊今天雖然在前3局取得2：0領先，但4局上一度被攻下3分遭到逆轉，7局下1出局、一壘有人時，蘇智傑敲出本場第3安、林安可選到第4次四壞，製造滿壘機會，隨後林子豪敲安追平，潘傑楷敲出的滾地球又造成失誤得到2分，林岱安高飛犧牲打敲回此局第4分，讓獅隊取得勝利。

蘇智傑先前因為腳趾骨裂缺陣，但今天重返一軍就繳出3安猛打賞，林岳平指出，蘇智傑最近1個月都跟著一軍訓練，手感維持得很好，「只要癒合就可以出賽，這周只有兩場所以安排他上來。」

蘇智傑則表示，自己在二軍時調整得就不錯，但跟最好時期還是有一段距離，「希望可以維持，好好表現幫助球隊。」

獅隊今天把握住對手的單局2失誤逆轉，林岳平也認為，無論對攻方、守方來說，每個出局數都很重要，「今天對方守備為我們創造有利局面，選手也有掌握機會逆轉。」

因為台南主場風災維修中，獅隊來到新莊依舊吸引滿滿獅迷到場應援，林岳平表示：「球隊也曾經在這裡當過主場（2018年），在北部經營過、有球迷基礎，今天能夠贏球，帶給獅迷歡樂，也有在新莊打季後賽的感覺。」

獅隊上一次在新莊打季後賽就是2018年的季後挑戰賽交手富邦悍將，而總冠軍賽最為人知曉的就是2008年第五戰，林岳平的一個割喉動作，引發賽後象隊球迷包圍獅隊巴士的激情行徑。

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