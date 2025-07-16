快訊

黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

以空襲敘利亞！軍方總部、總統府周邊砲火連連 濃煙猛竄畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／滿滿獅迷！林岳平想起新莊季後賽 蘇智傑3安自認不足

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊蘇智傑重返一軍首戰就敲出3安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑重返一軍首戰就敲出3安打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天借用新莊當主場，靠著蘇智傑單場3安猛打，以6：3擊敗原本在此當主場的富邦悍將隊，熱情獅迷湧入寫下平日破萬票房，獅隊總教練林岳平感受到猶如過去在新莊的季後賽氣氛。

獅隊今天雖然在前3局取得2：0領先，但4局上一度被攻下3分遭到逆轉，7局下1出局、一壘有人時，蘇智傑敲出本場第3安、林安可選到第4次四壞，製造滿壘機會，隨後林子豪敲安追平，潘傑楷敲出的滾地球又造成失誤得到2分，林岱安高飛犧牲打敲回此局第4分，讓獅隊取得勝利。

蘇智傑先前因為腳趾骨裂缺陣，但今天重返一軍就繳出3安猛打賞，林岳平指出，蘇智傑最近1個月都跟著一軍訓練，手感維持得很好，「只要癒合就可以出賽，這周只有兩場所以安排他上來。」

蘇智傑則表示，自己在二軍時調整得就不錯，但跟最好時期還是有一段距離，「希望可以維持，好好表現幫助球隊。」

獅隊今天把握住對手的單局2失誤逆轉，林岳平也認為，無論對攻方、守方來說，每個出局數都很重要，「今天對方守備為我們創造有利局面，選手也有掌握機會逆轉。」

因為台南主場風災維修中，獅隊來到新莊依舊吸引滿滿獅迷到場應援，林岳平表示：「球隊也曾經在這裡當過主場（2018年），在北部經營過、有球迷基礎，今天能夠贏球，帶給獅迷歡樂，也有在新莊打季後賽的感覺。」

獅隊上一次在新莊打季後賽就是2018年的季後挑戰賽交手富邦悍將，而總冠軍賽最為人知曉的就是2008年第五戰，林岳平的一個割喉動作，引發賽後象隊球迷包圍獅隊巴士的激情行徑。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

蘇智傑 林岳平 富邦悍將

延伸閱讀

中職／新莊尚勇！蘇智傑3安猛打 悍將沾到「客場霉氣」

中職／統一獅久違新莊擔任主場 一軍練習同樣在台南

中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

林岳平再率統一獅攻頂 遙想當年的割喉互尬

相關新聞

中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

統一獅隊今天來到新莊棒球場當主人，上一次已經是2018年，北部獅迷拒當「獅蹤人口」踴躍進場，開賽不久內野就宣告完售，共有...

經典賽／郭泓志拿球棒與龍仔合影！蔡其昌：關公面前耍大刀

為了幫2026年世界棒球經典賽中華隊提升戰力，中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志日前啟程赴美，招募3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍

中職／新莊尚勇！蘇智傑3安猛打 悍將沾到「客場霉氣」

新莊城堡今天變成安平古堡，統一獅隊在7局下的反擊讓「AAOA」、「統一尚勇」應援聲響徹新莊棒球場，在10132人觀戰下，...

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師臺北大巨蛋，卡司在今日搶先公布，「FTISLAND」、權恩妃、周...

中職／UG解鎖新莊主場秀 Yuki、包子超強舞步驚艷球迷

統一獅本賽季星光女孩秀廣受好評，今日由啦啦隊UniGirls的Yuki搭配包子，因緣際會來到新莊棒球場表演，面對陌生舞台...

中職／徐若熙300K寫土投3最速 龍後段遭雄鷹狠啄兩口

味全龍隊先發投手徐若熙雖然繳出5局失2分的不俗成績，也締造中職本土投手最速300K紀錄，但龍隊在比賽後段被台鋼雄鷹狠狠啄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。