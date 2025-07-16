中職／新莊尚勇！蘇智傑3安猛打 悍將沾到「客場霉氣」

新莊城堡今天變成安平古堡，統一獅隊在7局下的反擊讓「AAOA」、「統一尚勇」應援聲響徹新莊棒球場，在10132人觀戰下，以6：3拿下勝利，富邦悍將雖然是在熟悉球場，卻也不敵「客場霉氣」吞敗。

悍將今年整體戰績不佳，但在主場有著18勝16敗、超過5成勝率，反而在客場落到6勝27敗的極端不利，今天雖然是在新莊球場，但悍將是客隊出賽，獅隊台南球場因颱風受損，今、明天借用新莊舉行主場賽事。

獅隊1局下靠著邱智呈、林安可保送，中間加上蘇智傑的安打，在1出局後形成滿壘，隨後靠著悍將李東洺投手犯規，先拿下1分；3局下則是2出局後蘇智傑觸身球、林安可四壞，陳鏞基補上適時安打有1分打點。

然而悍將在4局上2出局後發動攻勢，張育成安打、范國宸四壞，孔念恩的二壘安打帶有1分打點，王念好再補上關鍵安打一棒2分逆轉比數。

獅隊在7局下1出局後反撲，邱智呈先靠二壘手林岳谷失誤上壘，接著蘇智傑敲出安打、林安可保送形成滿壘，富藍戈接手踩不住煞車，被林子豪敲出追平安打，接著潘傑楷敲出的滾地球林岳谷傳本壘又爆傳，讓獅隊跑回2分超前，林岱安再補上高飛犧牲打，將領先擴大到6：3。

蘇智傑今天傷癒重返一軍，就交出3安猛打賞成績，而林安可則是全場4打席都獲得四壞球保送，追平獅隊隊史紀錄，而中職最高是1995年4月30日味全龍隊坎沙諾的單場5次四壞保送。

悍將先發投手李東洺前一場7局失1分無關勝敗，今天壞球偏多導致5局投完就用了106球而退場，被敲4支安打另有4次四壞、1次觸身球但僅丟掉2分：獅隊先發投手布雷克則是投出本季最多的111球，6局被敲5支安打另有9次三振，丟掉3分，兩人都無關勝敗。 統一獅隊林安可單場4次四壞保送，追平隊史紀錄。圖／統一獅隊提供 統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

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