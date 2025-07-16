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中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

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中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，UniGirls賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，UniGirls賽前表演。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天來到新莊棒球場當主人，上一次已經是2018年，北部獅迷拒當「獅蹤人口」踴躍進場，開賽不久內野就宣告完售，共有10132人進場，寫下隊史在新莊非假日最高票房紀錄，加上假日則是第三多。

獅隊今、明天原訂在台南棒球場的賽事，因颱風導致場地觀眾席有設施毀損，緊急商借新莊球場作為主場，大螢幕秀出年度口號「尚勇」，現場佈置也增添橘色的獅隊元素，吸引不少獅迷進場。

獅隊過去以新莊棒球場作為主場共有65場，單場人數最多是2013年4月20日對義大犀牛的1萬2500人滿場，當時正逢曼尼熱潮；2014年3月22日獅隊作為衛冕軍選擇新莊作為開幕戰場地，對義大犀牛也有1萬1288人進場，排名第二多。

不過這兩場賽事都在周六舉行，而平日賽事獅隊在新莊的最高票房紀錄是2004年5月14日對上兄弟象，當天共有8385人進場，今天人數超越平日紀錄，也僅次於隊史在新莊的前兩名。

這也是獅隊本季主場進場人數第三高的賽事，前兩名都在台北大巨蛋，本季新莊球場賽事排名第四多，前兩名是4月3日、6月7日的滿場1萬1600人，第三名為5月3日的11203人，這三天有兩天周六、一天是清明連假，獅隊寫下本季新莊非假日新高。

統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，UniGirls賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，UniGirls賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場對上富邦悍將隊，吸引不少獅迷進場觀戰。記者蘇志畬／攝影

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