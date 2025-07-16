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中職／感謝悍將出借新莊 獅隊送上台南伴手禮

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場，賽前總經理蘇泰安特別獻上台南伴手禮給悍將總經理陳昭如，感謝富邦悍將。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天借用新莊棒球場作為主場，賽前總經理蘇泰安特別獻上台南伴手禮給悍將總經理陳昭如，感謝富邦悍將。圖／統一獅隊提供

今日起連續兩天，統一獅前進新北市新莊棒球場擔任主場賽事，與富邦悍將二連戰，上周因風災後獅隊台南主場受損導致賽事無法如期舉行，富邦悍將球團也在第一時間協助提供主場租借給獅隊，讓獅隊主場賽事能夠順利進行。

獅隊為了感謝富邦悍將全力協助及支援，今日賽前特別由總經理蘇泰安準備來自台南伴手禮，其中包括安平古堡模型禮盒、連得堂餅家及統一生機禮盒，贈送給富邦悍將總經理陳昭如。

這是獅隊繼2018年後再次來到新莊棒球場擔任主場賽事，這次獅隊來到新莊棒球場，球迷也戲稱是安平古堡與富邦悍將城堡對決。

今日獅隊新莊棒球場主場賽事，也吸引超過萬名球迷進場觀賽，行銷活動也特別規劃星光女孩日簽名見面會，回饋北部地區球迷與UniGirls女孩近距離互動，連續兩場賽事獅隊也安排UniGirls 16位，在新莊環狀舞台全獅主場為獅應援。

蘇泰安表示：「風災過後台南棒球場受損後，球團也積極評估災損狀況，並儘速投入修繕，在安全上沒有疑慮的情況下才能回到台南棒球場進行比賽，而這段期間教練團、選手、後勤人員及球迷們都辛苦了。」

蘇泰安也說：「謝謝中職各球隊的協助和支援，願意出借主場球隊，讓賽事進行因風災影響降到最小，其中也感謝富邦無論是場地的租借外，為了提供球迷更完善服務，美食店家也支援服務球迷。」

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蘇泰安 棒球 富邦悍將

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