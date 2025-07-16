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中職／連三年拚全壘打大賽 林安可這次想看林智勝發揮
統一獅隊林安可連續三年參加明星賽全壘打大賽，今年少了魔鷹這位超級勁敵，要挑戰生涯第二冠，還是找來陳傑憲餵球，至於奪冠後是否加碼跳舞環節？林安可笑說：「明星賽MVP是我的話，再說。」
林安可在2022年入選時因傷辭退，2023年擊敗隊友蘇智傑奪冠，去年則輸給超狂洋將魔鷹屈居亞軍，今年捲土重來，林安可笑說：「平常心，目標是把金球打出去。」
環顧這次的參賽對手，林安可認為吉力吉撈．鞏冠、林智勝都有機會拿下冠軍，尤其是林智勝是最後一年參加，「我之前看過他拿下冠軍，記得是在新莊棒球場，這次就是欣賞的角度，到時候應該會滿感動的。」
雖然外界認為參加全壘打大賽會影響例行賽打擊手感，但林安可認為，計時制的比賽方式，當下確實會比較喘，但是否影響下半季，「我自己覺得遇到低潮是心理層面影響比較大。」
林安可今年在例行賽敲出16轟，僅次於魔鷹的19轟，但對於獅隊開轟後的跳舞習俗還是不熟悉舞步，笑說如果明星賽拿下MVP才會考慮獻舞，而林安可去年在兩場明星賽都拿下MVP。
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