快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

中職／統一獅久違新莊擔任主場 一軍練習同樣在台南

中央社／ 新北16日電

中職統一獅隊今天因為更換主場，睽違7年再度於新莊棒球場擔任主場球隊、與富邦悍將交手，不過獅隊總教練林岳平也表示，台南棒球場只是屋頂損壞，還是可以進行一軍練習。

統一獅隊大本營台南棒球場之前因為颱風丹娜絲導致屋頂毀損，因此今天、明天原本在台南球場的賽事，移至新莊棒球場舉行，由統一獅隊擔任主場球隊，與原本新莊球場的主人富邦悍將隊交手，這是獅隊自2018年來再度於新莊球場擔任主場。

不過悍將這2場賽事休息室一樣是在一壘側、獅隊在三壘側，獅隊總教練林岳平今天賽前表示，「（換主場）沒有差，只是換球場打而已，但也是因為場地更換，給我們台北的球迷有機會在這裡感覺主場的心情，也是因為颱風讓我們有機會當主場。」

另外，日前中華民國棒球協會理事長辜仲諒宣布，台南亞太棒球訓練中心將成國家隊訓練基地，因此獅隊也有機會到亞太球場進行練習。

林岳平指出，現在是棒協主導亞太球場，「國家隊基層球隊在那邊訓練，我們在6月有跟協會協調訓練日期，雙方練習時間有挪出一個空檔，我們只借室內場地，主要給二軍練習。」

至於一軍練習場地一樣在台南，林岳平指出，台南球場一樣可以訓練，但無法比賽，因為屋頂會造成球迷安全疑慮。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一獅 棒球 林岳平

延伸閱讀

中職／爭冠期髙塩將樹關門是非常調度 下半季「文胡」各歸其所

中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

林岳平再率統一獅攻頂 遙想當年的割喉互尬

中職／林岳平感謝5號洋投 要為高塩將樹爭取更好薪水

相關新聞

經典賽／郭泓志拿球棒與龍仔合影！蔡其昌：關公面前耍大刀

為了幫2026年世界棒球經典賽中華隊提升戰力，中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志日前啟程赴美，招募3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師臺北大巨蛋，卡司在今日搶先公布，「FTISLAND」、權恩妃、周...

中職／連三年拚全壘打大賽 林安可這次想看林智勝發揮

統一獅隊林安可連續三年參加明星賽全壘打大賽，今年少了魔鷹這位超級勁敵，要挑戰生涯第二冠，還是找來陳傑憲餵球，至於奪冠後是...

中職／悍將傷兵好消息 布坎南明星賽後有望歸隊

富邦悍將隊傷兵有好消息，洋投布坎南日前因手腕不適下放二軍，預計明星賽後就可歸隊，不過王正棠、張進德等人的歸期尚未確定。

中職／超級捕手對決！高志綱先示弱：不知道丟不丟得到…

今年中華職棒明星賽的戰技挑戰賽中，「鐵捕封殺王」將出現國家隊傳奇鐵捕葉君璋與高志綱的對決好戲，高志綱摸著肩膀苦笑說：「我...

中職／蘇智傑重返一軍 談近年傷勢纏身：真的不容易

統一獅隊今天將蘇智傑、張翔升上一軍，談到先前腳趾骨裂，蘇智傑說自己已經百分百復原，上半季只能透過轉播看球隊拋彩帶，一方面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。