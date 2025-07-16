中職／統一獅久違新莊擔任主場 一軍練習同樣在台南

中職統一獅隊今天因為更換主場，睽違7年再度於新莊棒球場擔任主場球隊、與富邦悍將交手，不過獅隊總教練林岳平也表示，台南棒球場只是屋頂損壞，還是可以進行一軍練習。

統一獅隊大本營台南棒球場之前因為颱風丹娜絲導致屋頂毀損，因此今天、明天原本在台南球場的賽事，移至新莊棒球場舉行，由統一獅隊擔任主場球隊，與原本新莊球場的主人富邦悍將隊交手，這是獅隊自2018年來再度於新莊球場擔任主場。

不過悍將這2場賽事休息室一樣是在一壘側、獅隊在三壘側，獅隊總教練林岳平今天賽前表示，「（換主場）沒有差，只是換球場打而已，但也是因為場地更換，給我們台北的球迷有機會在這裡感覺主場的心情，也是因為颱風讓我們有機會當主場。」

另外，日前中華民國棒球協會理事長辜仲諒宣布，台南亞太棒球訓練中心將成國家隊訓練基地，因此獅隊也有機會到亞太球場進行練習。

林岳平指出，現在是棒協主導亞太球場，「國家隊基層球隊在那邊訓練，我們在6月有跟協會協調訓練日期，雙方練習時間有挪出一個空檔，我們只借室內場地，主要給二軍練習。」

至於一軍練習場地一樣在台南，林岳平指出，台南球場一樣可以訓練，但無法比賽，因為屋頂會造成球迷安全疑慮。

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