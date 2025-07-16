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中職／悍將傷兵好消息 布坎南明星賽後有望歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將洋投布坎南預計明星賽後就可歸隊。 聯合報系資料照
富邦悍將洋投布坎南預計明星賽後就可歸隊。 聯合報系資料照

富邦悍將隊傷兵有好消息，洋投布坎南日前因手腕不適下放二軍，預計明星賽後就可歸隊，不過王正棠、張進德等人的歸期尚未確定。

布坎南7月4日對樂天桃猿先發，投6局失5分吞下敗投，在8日被下放二軍，球團當時表示：「左手腕發炎不適，影響傳球表現。」

總教練陳金鋒今天表示，布坎南的手部傷勢已經好了，「昨天投了Live BP（模擬打擊練習）。」預計明星賽後就能回歸。

另外王正棠自6月7日因腰部緊繃下二軍，目前尚未恢復至可正常出賽狀態，陳金鋒指出：「一開始是手部有狀況，最近一次則是腰部問題，會影響到打擊。」張進德近期跟著一軍訓練，仍在觀察跑步的影響以及傷勢復原狀況。

雖然近期傷兵不少，鋒總也坦言：「職業球員天天比賽，多多少少會有些不舒服，傷痛是難以避免的，最重要的是學會與傷共處。」

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王正棠 樂天桃猿 明星賽

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