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中職／超級捕手對決！高志綱先示弱：不知道丟不丟得到…
今年中華職棒明星賽的戰技挑戰賽中，「鐵捕封殺王」將出現國家隊傳奇鐵捕葉君璋與高志綱的對決好戲，高志綱摸著肩膀苦笑說：「我不知道丟不丟得到二壘耶。」
7月19日舉行的「鐵捕封殺王」將測驗選手的傳球準度，參賽者包括昔日葉君璋、高志綱，以及球員代表林子偉、潘傑楷。
高志綱透露，自己接到聯盟邀約時有猶豫一下，但詢問得知葉君璋也將參賽，立刻答應，「學長都答應了，我推掉好像不好意思。」只不過高志綱也知道葉總平時都還有保持傳接球習慣，「我最多只有餵球，要好好練習一下了。」
談到葉君璋，高志綱認為他一直是自己的學習榜樣，「選手時期就給我很多建議，也都有腦力激盪。」至於詳細的交流內容？高志綱笑說：「不是業配，不過我的書裡都有寫。」高志綱日前出版的《綱綱好的堅持》是以捕手視角撰寫的「工具書」。
統一獅隊三壘手潘傑楷也要參戰，高志綱認為應該沒有太大問題，「三壘丟一壘的距離也差不多，他丟不到要打屁股了。」樂天桃猿隊林子偉更沒問題，高志綱說：「他是我們唯一大聯盟捕手耶。」
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