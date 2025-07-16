中職／蘇智傑重返一軍 談近年傷勢纏身：真的不容易

統一獅隊今天將蘇智傑、張翔升上一軍，談到先前腳趾骨裂，蘇智傑說自己已經百分百復原，上半季只能透過轉播看球隊拋彩帶，一方面開心，一方面也希望自己能夠比賽，如今下半季歸隊，希望能幫助球隊拿下年度第一的目標。

統一獅隊14日將王鏡銘、李丞齡下放二軍，空出的兩個名額今天補了一位外野手、一位捕手，總教練林岳平解釋，蘇智傑的歸隊是因為陳傑憲上周開始手腕有些不舒服，希望蘇智傑可以開始打擊，因此安排蘇智傑今天先發第三棒、陳傑憲在板凳待命。

張翔預計明天先發蹲捕，林岳平坦言，上半季只用兩位捕手（林岱安、陳重羽）輪替，希望找到第三位捕手的出賽空間，透過明星賽周去嘗試。

39歲的王鏡銘是今年獅隊主力牛棚之一，出賽25場取得7次中繼成功，防禦率2.18，投20.2局有16次三振、6次四壞保送，前一次出賽已經是7月6日，在前天下放二軍，林岳平也解釋，因為這周球隊只有2場比賽，「讓他休息一個循環。」

久違重返一軍，蘇智傑表示，自己還是保持平常心，因為結果不是自己能夠控制，先前也都有在一軍隨隊練習，「氛圍跟二軍還是不同，自己在旁邊看也會套入一軍的氛圍。」

受傷之後，蘇智傑認為幸運的是還能夠保持打擊練習，沒有完全休息，才能夠在計畫時間內回到一軍，「先前在二軍遇到颱風，對外出賽只有幾場，但因為還有隊內紅白賽，還是有出賽。」

近年多次因為受傷中斷賽季，蘇智傑坦言心情多少會受到影響，「受傷之後，位子就不是自己的，這幾年一直有傷勢，會比較低落，練習很久結果一受傷又要重來，心情上比較累一點。」

至於如何調適疲累的心，蘇智傑也說確實不太容易，「受傷之後會想要有表現，過程中想著怎麼打好，就看以前的影片，去找好的感覺，不好的就不去想。」

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