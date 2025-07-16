經典賽／郭泓志拿球棒與龍仔合影！蔡其昌：關公面前耍大刀

為了幫2026年世界棒球經典賽中華隊提升戰力，中職會長蔡其昌與前旅美球員郭泓志日前啟程赴美，招募3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long），郭泓志也與龍合影留念。

蔡其昌在社群平台分享兩人合照並寫道：「看著小郭拿起球棒在Long面前揮棒，有點像是關公面前耍大刀，我就問，小郭你現在是要教Long打擊是嗎？要打！來明星賽打。」

貼文一出，球迷們紛紛吐槽會長，「郭董是第一位大聯盟開轟的台灣人」、「大聯盟生涯全壘打郭董1隻，龍哥還沒有，目前郭董領先」、「有資格啊！還能教甩棒」。

由於以前大聯盟國家聯盟投手要上場打擊，郭泓志生涯累積36打席，27打數，敲出5支安打，包含2支二壘安打和1發全壘打。2007年郭泓志在道奇以「背靠背靠背」的方式敲出台灣選手在大聯盟首轟，霸氣甩棒畫面更是令不少球迷印象深刻。

現年23歲的龍主守一壘，本季在小熊隊3A出賽88場，累積14轟61打點，打擊率0.323，整體攻擊指數（OPS）高達0.914。根據大聯盟官網，龍在小熊農場排名第11，預計2026能登上大聯盟。

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