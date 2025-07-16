快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

中職／美日職棒同級球具到手 宋晟睿、高宇杰明星賽換上超強裝備

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025中華職棒明星賽本周末登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備。圖／adidas提供
2025中華職棒明星賽本周末登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備。圖／adidas提供

2025中華職棒明星賽本周末（19、20日）熱力登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備，支持參賽選手在這場年度盛會中盡情展現自我。

亮眼吸睛的粉紫色系釘鞋格外襯托速度、爆發力兼具的宋晟睿，剛結束的MLB全壘打大賽中，海盜隊強打克魯茲（Oneil Cruz）穿同款鞋繳出好成績，也讓人更加期待宋88首次參加中職全壘打大賽的好表現。

捕手除引導投手配球外，在守備時是唯一面向其他野手、肩負指揮守備布陣的「場上教練」，高宇杰在明星賽前已經出賽63場是中職六隊最多，持續穩定的出賽、沈著多變的配球節奏，搭配實戰的白金戰靴更能突顯他低調穩重的性格。

adidas所提供的明星賽裝備，不僅在機能上符合職業賽事高標準，更以極具話題性的色彩與文化象徵打造選手個人風格舞台。宋晟睿與高宇杰作為中信兄弟代表，不僅在例行賽表現亮眼，更是本屆明星賽的焦點人物。

未來，adidas 將持續深化亞洲棒球市場投入，攜手台灣棒球選手與球團，打造更具國際能見度與文化連結的運動平台。

2025中華職棒明星賽本周末登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備。圖／adidas提供
2025中華職棒明星賽本周末登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備。圖／adidas提供

adidas 本次所提供的裝備，為美日職棒明星賽球員指定著用款，首次跨海登台。內容包含：

Candy Cleats 系列（泡泡糖粉＋葡萄紫配色）：以美式糖果為靈感，打造充滿年輕活力的亮彩設計，象徵明星賽舞台的張力與選手的個人風格。本款釘鞋亦為adidas Japan選手指定使用的配色，與宋晟睿的速度與爆發力相得益彰。

白金配色釘鞋（White & Gold）：純白基底搭配金色條紋，象徵榮耀與沉穩，展現高宇杰在守備與配球節奏中的職人精神。

專屬打擊手套與護具組：包含螢光綠打擊手套、紅色袖套與“All-Star Game”字樣護腕，兼具實用性與明星賽限定識別度。

主題T恤（TOKYO ICON）：以東京富士山、櫻花與漢字意象組成圖騰，融合東洋文化，象徵adidas在亞洲棒壇的深度耕耘與文化交流。

adidas 黑色運動旅行袋：大容量、實用設計，完整收納選手裝備，方便移動與出賽攜行。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高宇杰 明星賽 宋晟睿

延伸閱讀

中職／兄弟5:0領先打到輸 桃猿教頭大讚子弟兵：被打了就想辦法打回來

中職／3「兄弟」參戰全壘打大賽 平野惠一最不看好王政順

中職／聯盟持續詢問終點頭 陳晨威參戰全壘打大賽自嘲「漢草」最差

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

相關新聞

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師臺北大巨蛋，卡司在今日搶先公布，「FTISLAND」、權恩妃、周...

中職／美日職棒同級球具到手 宋晟睿、高宇杰明星賽換上超強裝備

2025中華職棒明星賽本周末（19、20日）熱力登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、...

尚勇！《獅吼臺南 棒球訂製書》嘖嘖募資破400萬 好評延長至8/8

由報時光與統一獅聯名推出的《獅吼臺南棒球訂製書》募資專案，自5月26日嘖嘖上線火速達標，在統一獅勇奪隊史第 18 座季冠軍榮耀殊榮後，《獅吼臺南棒球訂製書》也迎來嘖嘖募資破四百萬佳績，在獅迷連聲叫好與

中職／前中信鯨洋將涉嫌謀殺岳父 下月審判最高將面臨無期徒刑

曾於2002年短暫效力中華職棒中信鯨隊的前大聯盟投手丹尼（Danny Serafini），2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母的案件於本月14日被裁定一級謀殺罪、殺人未遂罪及入室竊盜罪成立，將於8月18日

日職／藤浪晉太郎確定加盟橫濱 穿上27號球衣

橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎，他將穿上「27號」背號，這也意味著藤浪將在闊別三年後重返日本...

棒球／大谷翔平有望參戰奧運？大聯盟主席透露賽程可行性

2028年洛杉磯奧運棒球項目賽程出爐，美國職棒大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天明星賽前對於開放球員參加給出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。