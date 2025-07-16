中職／美日職棒同級球具到手 宋晟睿、高宇杰明星賽換上超強裝備

2025中華職棒明星賽本周末（19、20日）熱力登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備，支持參賽選手在這場年度盛會中盡情展現自我。

亮眼吸睛的粉紫色系釘鞋格外襯托速度、爆發力兼具的宋晟睿，剛結束的MLB全壘打大賽中，海盜隊強打克魯茲（Oneil Cruz）穿同款鞋繳出好成績，也讓人更加期待宋88首次參加中職全壘打大賽的好表現。

捕手除引導投手配球外，在守備時是唯一面向其他野手、肩負指揮守備布陣的「場上教練」，高宇杰在明星賽前已經出賽63場是中職六隊最多，持續穩定的出賽、沈著多變的配球節奏，搭配實戰的白金戰靴更能突顯他低調穩重的性格。

adidas所提供的明星賽裝備，不僅在機能上符合職業賽事高標準，更以極具話題性的色彩與文化象徵打造選手個人風格舞台。宋晟睿與高宇杰作為中信兄弟代表，不僅在例行賽表現亮眼，更是本屆明星賽的焦點人物。

未來，adidas 將持續深化亞洲棒球市場投入，攜手台灣棒球選手與球團，打造更具國際能見度與文化連結的運動平台。

2025中華職棒明星賽本周末登場，國際運動品牌adidas特別為中信兄弟兩位入選明星賽的選手宋晟睿、高宇杰，提供與美日職棒明星賽球員同等規格的專屬裝備。圖／adidas提供

adidas 本次所提供的裝備，為美日職棒明星賽球員指定著用款，首次跨海登台。內容包含：

Candy Cleats 系列（泡泡糖粉＋葡萄紫配色）：以美式糖果為靈感，打造充滿年輕活力的亮彩設計，象徵明星賽舞台的張力與選手的個人風格。本款釘鞋亦為adidas Japan選手指定使用的配色，與宋晟睿的速度與爆發力相得益彰。

白金配色釘鞋（White & Gold）：純白基底搭配金色條紋，象徵榮耀與沉穩，展現高宇杰在守備與配球節奏中的職人精神。

專屬打擊手套與護具組：包含螢光綠打擊手套、紅色袖套與“All-Star Game”字樣護腕，兼具實用性與明星賽限定識別度。

主題T恤（TOKYO ICON）：以東京富士山、櫻花與漢字意象組成圖騰，融合東洋文化，象徵adidas在亞洲棒壇的深度耕耘與文化交流。

adidas 黑色運動旅行袋：大容量、實用設計，完整收納選手裝備，方便移動與出賽攜行。

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