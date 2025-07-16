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中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

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中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師臺北大巨蛋，卡司包含近日話題火熱的權恩妃表。圖／翻攝自YouTube
富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師臺北大巨蛋，卡司包含近日話題火熱的權恩妃表。圖／翻攝自YouTube

富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」 移師台北大巨蛋，卡司在今日搶先公布，「FTISLAND」、權恩妃、周興哲都將到場獻唱。

富邦悍將下半季加碼前往台北大巨蛋擔任主場，15日賽後由創作實力備受肯定的新生代女歌 手 Haezee 黃瑋昕率先以獨特的細膩嗓音登場，歌聲溫柔卻具有穿透力，擅長用旋律描繪情感，將為賽後的夜晚增添一份動人的樂章。

曾在今年悍將開幕戰帶來精彩演出的八角塔男聲合唱團也將在15日帶來表演，以演唱多首棒球金曲並結合應援曲演出的八角塔，引起棒球迷們的感動共鳴，這回再次蒞臨為悍將家人帶來大巨蛋升級版的精彩演出。

富邦悍將與台灣大哥大攜手合作，即將於8月16日、17日，於台北大巨蛋舉辦「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」，打造今年夏天最具青春感與熱血氣氛的球場盛典。

8月16日由深受年輕族群喜愛的小男孩樂團與「情歌王子」周興哲在賽後帶來演出。小男孩樂團為台劇 《影后》打造人氣歌曲〈Hey Girl〉與〈我想要擁有你〉，榮登各大串流平台冠軍，以溫暖 旋律與真摯歌詞擄獲無數歌迷。

「情歌王子」周興哲擁有4首 MV 破億播放金曲，即將在9月在台北小巨蛋舉辦演唱會的他，先來到悍將中學台北大巨蛋與悍將家人們一起大合唱。

8月17日賽後演唱會，更是由 KPOP 壓軸迎來夢幻韓星組合。擁有超強舞台魅力的權恩妃（KWON EUNBI）、韓國超人氣搖滾樂團「FTISLAND」將降臨台北大巨蛋。

權恩妃以 IZ*ONE 出道後，2021年起展開個人活動，近期的精彩演出更是引起全球社群轟動，權恩妃來到悍將主場帶來 精彩演出，展現結合唱跳與視覺的超燃舞台魅力。

「FTISLAND」也將在17日重磅登場，由主唱李洪基、貝斯手李在真和 鼓手崔敏煥組成的「FTISLAND」，首度來到台北大巨蛋演唱就在台灣大哥大悍將中學賽後演唱會，各位悍將家人及 PRI 們不能錯過這個難得機會。

富邦悍將下半季門票將採取逐月開放販售方式進行預售，8月份門票將於7月18日（五）中午12:30 開放亞瑟傳奇會員優先購票，每人每場限購4張，並陸續開放各級會員購票，7月23日（三）12:30起全面啟售。

「悍將中學主題日」公布售票方式。圖／富邦悍將隊提供
「悍將中學主題日」公布售票方式。圖／富邦悍將隊提供
「悍將中學主題日」公布售票方式。圖／富邦悍將隊提供
「悍將中學主題日」公布售票方式。圖／富邦悍將隊提供

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