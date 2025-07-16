尚勇！《獅吼臺南 棒球訂製書》嘖嘖募資破400萬 好評延長至8/8

由報時光與統一獅聯名推出的《獅吼臺南棒球訂製書》募資專案，自5月26日嘖嘖上線火速達標，在統一獅勇奪隊史第 18 座季冠軍榮耀殊榮後，《獅吼臺南棒球訂製書》也迎來嘖嘖募資破四百萬佳績，在獅迷連聲叫好與期盼下，好評延長至8/8。

「相信，就會看見」的信念，印刻在統一獅不屈不撓、堅持到底的尚勇精神，是《獅吼臺南棒球訂製書》想傳遞的核心價值。一本經典回憶之書，承載一支球隊與一座城市的共同記憶，珍藏統一獅榮耀歷史與臺南棒球文化，跨世代獅迷共同回憶全收錄。

編輯團隊的齊心努力，帶著大家重返獅子軍最熱血的記憶現場，重要經典賽事原版報版與報導，特邀體育記者專訪獅隊核心人物，如領隊蘇泰安、總教練林岳平、教練高志綱、教練潘威倫、隊長陳傑憲，還有退休球員、啦啦隊等，揭密熱情與現實間的拔河，還有獅王神轎與轟天雷經典古物全紀錄，作為主場經營典範當然要有百年台南棒球場的文化歷史與趣聞增彩，全書冊超過30,000字與200張以上精彩歷史照片，加碼扶風文化的台南棒球場立體紙雕設計，讓府城傳奇永立不忘！！

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書中特別保留球迷手記空白頁，讓球迷自由書寫紀錄，門票、球員卡收藏，或是球員簽名合照等，屬於獅子軍傳奇故事，由你來續寫！ 圖／聯合線上提供

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