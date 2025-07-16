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日職／藤浪晉太郎確定加盟橫濱 穿上27號球衣
橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎，他將穿上「27號」背號，這也意味著藤浪將在闊別三年後重返日本職棒。
藤浪晉太郎於2023年從阪神隊轉戰美國大聯盟，最初加盟運動家隊，之後在季中被交易至金鶯隊，並在去年於大都會隊旗下的小聯盟出賽。本賽季他效力於水手隊3A，出賽21場，成績為2勝1敗、防禦率5.79，並於6月17日被球隊宣布解約。
藤浪遭到釋出後，各家媒體紛紛猜測最終去向，甚至中職、墨西哥聯盟都被列入討論名單中，而最後藤浪選擇回歸日職，不是老東家阪神虎，而是橫濱隊。
目前橫濱隊戰績徘徊在五成勝率上下，先發輪值中，東克樹、傑克森（Andre Jackson）與凱伊（Anthony Kay）表現穩定，但包含包爾（Trevor Bauer）在內的第四、第五號先發人選不穩定；此外，終結者入江大生也出現右手腕神經障礙，讓橫濱決定補強具有先發、中繼經驗的藤浪晉太郎。
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