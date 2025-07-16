快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／藤浪晉太郎確定加盟橫濱 穿上27號球衣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎。 截圖自橫濱官方X
橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎。 截圖自橫濱官方X

橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎，他將穿上「27號」背號，這也意味著藤浪將在闊別三年後重返日本職棒。

藤浪晉太郎於2023年從阪神隊轉戰美國大聯盟，最初加盟運動家隊，之後在季中被交易至金鶯隊，並在去年於大都會隊旗下的小聯盟出賽。本賽季他效力於水手隊3A，出賽21場，成績為2勝1敗、防禦率5.79，並於6月17日被球隊宣布解約。

藤浪遭到釋出後，各家媒體紛紛猜測最終去向，甚至中職、墨西哥聯盟都被列入討論名單中，而最後藤浪選擇回歸日職，不是老東家阪神虎，而是橫濱隊。

目前橫濱隊戰績徘徊在五成勝率上下，先發輪值中，東克樹、傑克森（Andre Jackson）與凱伊（Anthony Kay）表現穩定，但包含包爾（Trevor Bauer）在內的第四、第五號先發人選不穩定；此外，終結者入江大生也出現右手腕神經障礙，讓橫濱決定補強具有先發、中繼經驗的藤浪晉太郎。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

阪神虎 藤浪 橫濱

延伸閱讀

日職／昔二郭一莊挑戰新人王失敗 孫易磊獲資格但更展望未來

日職／藤浪下家不在中職、墨聯！最快本月中旬將加盟橫濱

日職／橫濱連兩年季中大補強 想再複製下剋上傳奇

棒球／藤浪下一站在哪？日媒撰文探討轉戰韓職、中職可能性

相關新聞

棒球／大谷翔平有望參戰奧運？大聯盟主席透露賽程可行性

2028年洛杉磯奧運棒球項目賽程出爐，美國職棒大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天明星賽前對於開放球員參加給出...

中職／前中信鯨洋將涉嫌謀殺岳父 下月審判最高將面臨無期徒刑

曾於2002年短暫效力中華職棒中信鯨隊的前大聯盟投手丹尼（Danny Serafini），2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母的案件於本月14日被裁定一級謀殺罪、殺人未遂罪及入室竊盜罪成立，將於8月18日

日職／藤浪晉太郎確定加盟橫濱 穿上27號球衣

橫濱隊今天正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎，他將穿上「27號」背號，這也意味著藤浪將在闊別三年後重返日本...

中職／把第6局當第1局重新開始 成晉3敲再見安勝投同一人

樂天桃猿隊扭轉0：5落後局面，先在第6局串出5分大局，第9局再面對呂彥青發動猛攻，成晉成為補上最後一刀的打者，以再見安打...

中職／兄弟5:0領先打到輸 桃猿教頭大讚子弟兵：被打了就想辦法打回來

中信兄弟隊5：0領先失守，遭樂天桃猿隊第6局灌進5分追平，呂彥青9局下再被林政華、陳晨威串連敲安，遭遇另一次危機，成晉補...

影／桃猿黃韋盛三分砲拉大差距 萬能科大賽前熱舞

中華職棒晚上在樂天桃園球場舉行比賽，由樂天桃猿出戰中信兄弟象，兩隊分別派出林子崴、鄭浩均應戰，球賽開始前，特地邀請萬能科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。