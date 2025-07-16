中職／前中信鯨洋將涉嫌謀殺岳父 下月審判最高將面臨無期徒刑

曾於2002年短暫效力中華職棒中信鯨隊的前大聯盟投手丹尼（Danny Serafini），2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母的案件於本月14日被裁定一級謀殺罪、殺人未遂罪及入室竊盜罪成立，將於8月18日接受法官量刑，最重將面臨無期徒刑。

這起案件發生於2021年6月5日。當時70歲的斯波爾（Robert Gary Spohr）在住家中遭丹尼持槍射殺，其68歲的妻子伍德（Wendy Wood）也中彈受重傷，2人當時正與家中僅8個月和3歲的孫子女共處一室。溫迪雖一度搶救成功，但因創傷導致心理崩潰，於2023年輕生。

檢方指出，犯案動機與一項約130萬美元的農莊整修計畫的財務糾紛有關，並在審判中簡訊作為預謀證據，其中一則內容寫道，「總有一天我要殺了他們。」根據調查，丹尼於案發前曾潛伏在案發現場長達3小時，監視器也拍到一名頭戴帽兜，臉部遮掩的男子接近案發地點。

此外，另一名涉案者，與丹尼有曖昧關係的史考特（Samantha Scott）是死者女兒艾琳（Erin Spohr）的朋友，已於今年2月認罪。艾琳在法庭上表示，她與丹尼是開放式婚姻關係，知道2人交往，並不相信丈夫是兇手。

曾效力中信鯨隊的洋投丹尼2021年涉嫌謀殺岳父，下個月將面臨最高無期徒刑的判決。 截圖字Fox News X

現年51歲的丹尼1992年被雙城隊以首輪第26順位選中，1996年登上大聯盟，生涯效力過雙城、小熊、教士、海盜、紅人與落磯等隊，累計出賽104場，戰績15勝16敗、防禦率6.04。他也曾在日職與中職短暫效力，2002年僅在中職出賽2場，2場皆吞敗，累計防禦率13.50，並於2009、2013年為義大利出戰世界棒球經典賽。

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