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中職／把第6局當第1局重新開始 成晉3敲再見安勝投同一人

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
成晉獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
成晉獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊扭轉0：5落後局面，先在第6局串出5分大局，第9局再面對呂彥青發動猛攻，成晉成為補上最後一刀的打者，以再見安打幫助猿隊以6：5擊敗中信兄弟隊，這是他生涯第3支再見安打，賽後道出另一項神奇巧合，「3次勝投都是冠宇學長，他記得比我還清楚。」

成晉今天單場3安打，扮演猿隊可以完成逆轉勝的最大功臣，第6局與陳晨威作為前兩棒打者都敲安打，第9局則在林政華、陳晨威的安打之後，補上再見安打。

談到6局的安打，成晉表示，前面比數稍微被拉開，但野手都沒有放棄，「鄭浩均是能力很好的投手，要突破他沒那麼容易。」在他5局退場之後，猿隊知道機會來了，「打擊教練有說，換投就是突破的機會，第6局要當第1局重新開始。」他說當下只想著繼續堆壘，讓中心棒次有機會把分數打回來。

至於第9局的再見安打，成晉透露：「策略就是果斷攻擊，和其他打者相比，自己攻擊慾望沒到那麼強烈，當時一、二壘有人，打擊教練和龍貓教練都有說策略，做好設定、心態上就是果斷一點，剛好抓到對方抓第一顆好球的位置。」

這是成晉生涯第三支再見安打，他還清楚記得這三場勝投都是陳冠宇。他的記憶沒錯，第一場為2021年10月25日打到延長11局以4：3擊敗統一獅隊，陳冠宇也拿到中職生涯第一勝；第二場為今年6月7日、加上今天第三場，勝利投手全數都是陳冠宇。

成晉獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
成晉獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影

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陳冠宇 成晉

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