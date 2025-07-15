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中職／兄弟5:0領先打到輸 桃猿教頭大讚子弟兵：被打了就想辦法打回來

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
成晉敲出再見安打。記者陳正興／攝影
成晉敲出再見安打。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊5：0領先失守，遭樂天桃猿隊第6局灌進5分追平，呂彥青9局下再被林政華、陳晨威串連敲安，遭遇另一次危機，成晉補上再見安打，猿隊以6：5贏球。猿隊完成一場大逆轉，總教練古久保健二賽後也大讚選手，「被打了，就是要想辦法打回來，5分差可以追回來，這是野手們努力的成果。」

兄弟此役一度局勢大好，第二局就靠詹子賢保送、曾頌恩安打前兩位打者上壘開啟攻勢，後續高宇杰、宋晟睿安打各帶1分打點，第三局江坤宇、王威晨敲安，林子崴面對詹子賢、曾頌恩連飆2K，卻在面對黃韋盛的打席第1球就被掃出三分砲。

猿隊先發投手林子崴投3局被敲7安打、失5分，猿隊第四局起換上洋投波賽樂接手，中繼4局被敲5安打、無失分，未讓猿隊的落後差距持續擴大。

兄弟由鄭浩均先發，投5局共用67球，被敲4安打、無失分，將5：0領先交到牛棚手中。

陳冠穎把關6局上，面對4人次只抓到1個出局數，被敲3安打、先丟掉1分，兄弟換上謝榮豪也難擋猿隊攻勢，林承飛安打帶有1分打點，後續曾冠傑安打延續攻勢，宋嘉翔在滿壘局面敲安先送回2分，加上中外野手岳政華傳球失誤，讓猿隊再跑回1分，單局灌進5分追平。

雙方5：5僵持，9局下呂彥青登板，以三振開局，但接下來才是危機，林政華、陳晨威相繼敲安，成晉補上生涯第3支再見安打，為比賽畫上句點。

波賽樂、朱承洋、陳冠宇後續聯手把關，未讓兄弟再有分數入袋，古久保健二賽後也談到，因為林子崴有球數限制，這一場原本就是設定波賽樂要接在之後登板，「雖然林子崴3局就下來，但後面投手調度都是按照投手教練排好的順序上場。」

中信兄弟隊第6局啟用牛棚，遭到樂天桃猿隊單局攻下5分追平。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊第6局啟用牛棚，遭到樂天桃猿隊單局攻下5分追平。記者陳正興／攝影
成晉敲出再見安打。記者陳正興／攝影
成晉敲出再見安打。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第6局滿壘敲安，加上中外野手岳政華的傳球失誤，樂天桃猿隊在這個打席一口氣跑回3分追平。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第6局滿壘敲安，加上中外野手岳政華的傳球失誤，樂天桃猿隊在這個打席一口氣跑回3分追平。記者陳正興／攝影

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