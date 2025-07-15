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中職／雄鷹隱形E助攻 龍隊單局狂灌14壘打數寫回歸後新高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊李凱威敲出二壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李凱威敲出二壘打。圖／味全龍隊提供

味全龍台鋼雄鷹隊今天在斗六棒球場過招，龍隊一開賽就火力全開，第2局灌進5分大局，單局6安打，合計14壘打數，寫下龍隊2021年重返一軍以來的單局新高紀錄。

雄鷹今天由左投江承諺先發，龍隊首局先攻下2分，第二局、一出局從王順和二壘打開啟攻勢，郭天信三壘打攻下1分，兩出局後，李凱威打向中外野，應是有機會處理的球，但此役擔任中外野手的林威漢未能接到這球，隱形失誤讓李凱威獲得一支二壘打、挹注1分打點。

吉力吉撈．鞏冠二壘打再掃回1分，朱育賢補上兩分砲，讓雄鷹決定換投；黃子豪接手後，先被劉基鴻敲出一壘打，接著面對劉俊緯飆K，終於結束該局攻勢。

龍隊單局正好打了一輪，敲出6安打，包括1支全壘打、1支三壘打、3支二壘打、1支一壘打，單局壘打數14。

龍隊2021年重返一軍後，單局最多壘打數紀錄為12，今天第二局的14壘打數打破「二代龍」紀錄；若溯及解散前的隊史，則由1994年3月28日第1局的20壘打數保持。

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