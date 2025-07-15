中職／宋晟睿參戰全壘打大賽 江坤宇先刺激「不要跟我一樣」

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聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊宋晟睿。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊宋晟睿。記者陳正興／攝影

中華職棒明星賽將在本周末登場，原訂參加全壘打大賽的8名砲手有一半退賽，今天公布完整遞補名單，宋晟睿也接下戰帖，他說全壘打大賽是目標之一，「從小到大看棒球，覺得打全壘打大賽很帥，希望如果有機會進職業，希望可以參與明星賽，然後打全壘打大賽。」他說出的印象最深的對決，確實也是經典戰役之一，為林智勝、陽耀勳一路廝殺進入決賽的2016年。

全壘打大賽原定參賽的魔鷹、張育成、許基宏、張志豪，都在傷勢顧慮下選擇退賽，改由宋晟睿、陳晨威、張肇元、王政順遞補參賽，將與林安可、吉力吉撈．鞏冠、林智勝、曾頌恩較勁砲管。

宋晟睿本季至今4轟已是個人單季新高，生涯累積8轟，一直都是「腿哥」的形象，並非重砲型選手。宋晟睿也說，從小到大沒有參與過這樣的較勁，這是第一次，但從小打球以來，就有這樣的目標。

被問到為何對全壘打大賽有夢，宋晟睿說小時候就覺得可以打全壘打大賽很帥，印象最深是「智勝和耀勳在比的那一年」。今年將與林智勝同場較勁，他野心勃勃說：「以他為目標，如果他10支，我的目標就是追隨他。」但下一秒又說：「然後，要比阿坤（0轟）多，他有跟我開玩笑說你加油欸！不要像我一樣沒打出去。」

宋晟睿坦言，剛接到邀請時，也擔心影響到後續賽季，這次參賽會以不要受傷、不要影響賽季為原則去比，他預測曾頌恩會是參賽3「兄弟」中打最多的，「阿順（王政順）練習時也滿會打，全壘打大賽就看他們兩個吧！我以不要受傷為主、享受這個比賽。」

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陳晨威 林智勝 曾頌恩 明星賽 宋晟睿 全壘打大賽

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