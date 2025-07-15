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中職／「洋投海」仍搞到「洋投荒」 平野惠一感謝球隊快速補人

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊洋投李博登至今尚未投出成績，前一場先發面對味全龍隊5局失6分吞敗，總教練平野惠一從中觀察到一些問題，注意到他特別出力在投，「有這樣的感覺，代表投出來的狀況，和他自己預想並不一樣。」

李博登目前出賽3場，成績為0勝2敗、防禦率4.97。平野指出，李博登剛來沒幾場，在球速出不來的情況下，也沒辦法善用自己的其他能力製造對手打不好，在中職就會比較辛苦。

平野進一步提到，「上一場看他投球很出力、用蠻力在丟的感覺，有這種感覺，代表投出來的狀況和他自己預想不一樣，也感覺他是不是還沒有意識到自己是屬於讓對手打不好類型的投手。」

兄弟季前部署「洋投海」，但本季仍為洋投戰力所苦，勝騎士因傷提前退出戰線，德保拉狀況未明，兄弟必須持續物色洋投戰力。

平野坦言，棒球畢竟還是投手最關鍵的一項運動，感謝球團一直很努力在幫忙補強、快速尋找新人選，自己對此覺得很感激，「我的工作，就是在現有戰力下想辦法去打出好成績，而不是想著如果有哪些洋投會怎樣。」

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勝騎士 中職 中信兄弟

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