中職／3「兄弟」參戰全壘打大賽 平野惠一最不看好王政順

中信兄弟隊3名選手參戰全壘打大賽，過往外界對這項賽事最大的擔憂，在於影響賽季接下來的揮棒機制，總教練平野惠一被問到此事，直率回應：「大家都這樣說，但我也沒打過，哈哈哈哈哈。」

本屆全壘打大賽初始名單就有3位兄弟選手，包括曾頌恩、張志豪、許基宏，結果後兩人都退出，補上宋晟睿、王政順，維持3位「兄弟」參戰的規格。

被問到比較看好哪位子弟兵，平野惠一點名曾頌恩、宋晟睿，獨漏王政順；聽聞曾頌恩和江坤宇都看好王政順，平野回應：「應該不會吧！」吐槽完再趕緊補充，「這是他第一次參加明星賽，有這樣的機會真是太好了。」

平野表示，確實有聽大家說，擔心打全壘打大賽會影響賽季表現，「知道很多打者都會擔心這件事，但我沒打過。」他笑說，自己也很想參賽，但從來沒有參加過。

兄弟今天在桃園棒球場出戰，賽前3位樂天桃猿隊入選明星隊的選手前來與他打招呼，感謝他的挑選，也讓平野留下好印象，「他們來跟我說謝謝、到時請多多指教，很乖、很棒的選手。」

中信兄弟隊總教練平野惠一、樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者陳正興／攝影

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